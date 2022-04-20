Ще одна область відновлює поштове повідомлення "Укрпоштою": актуальний графік

Жителі Чернігівщини зможуть отримувати необхідні вантажі

Починаючи із середи, 20 квітня, на Чернігівщині відновлюється робота більшості стаціонарних відділень "Укрпошти". Також працівники підприємства здійснюватимуть доставку посилок та іншої поштової кореспонденції у межах регіону.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

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Станом на 20 квітня на Чернігівщині функціонує 77 відділень. Більшість графіків відрізняються, тому їх краще перевіряти за допомогою спеціального ресурсу, який допомагає відшукати необхідну тобі філію за адресою чи індексом.

Незабаром для мешканців області стануть доступні пересилки "Укрпоштою" і країною, а також за кордон. По інших регіонах підприємство продовжує працювати в міру можливості — вся інформація щодо графіка роботи регулярно оновлюється на вже згаданому сайті.

Продовжує працювати і "Нова пошта", у якої і відділень, і спеціальний поштам на даний момент набагато більше, ніж у "Укрпошти". Через нестабільність воєнного часу перелік відкритих відділень та час, у який вони працюють, представники фірми просять звіряти на спеціальному сайті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під час війни діє докладний трекінг (відстеження) поштового відправлення у "Новій пошті". Зміни незначні, але є.