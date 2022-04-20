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"Який рейх, такі й гауляйтери": У Бердянську мер-колаборант призначив своїм заступником двірника (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Новий заступник "мера" Бердянська Микита Самойленко Новина оновлена 20 квітня 2022, 16:05
Новий заступник "мера" Бердянська Микита Самойленко

А так званий "мер" Бердянська, як стверджують у мережі, притягувався до відповідальності за педофілію.

У тимчасово окупованому Бердянську, де нещодавно рознесли ворожий бойовий корабель "Саратов", місцеві колаборанти почали співпрацювати з окупантами й отримали за це посади у незаконних органах влади. Саме так двірник Микита Самойленко отримав посаду "заступник мера".

Про це у середу, 20 квітня, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Зазначається, що так званий мер Бердянська Олександр Сауленко, якого Офіс генпрокурора підозрює у колабораційній діяльності, призначив своїм заступником з питань архітектури Микиту Самойленка — чоловіка, який до цього працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".

Відомо, що Самойленко себе позиціює як творчу особистість і стверджує, що бачить візерунки уві сні й розмовляє з камінням. Майже одразу після того, як Бердянськ окупували, він добровільно перейшов на сторону окупантів та почав співпрацю з ними.

У Запорізькій ОВА зазначають, що зараз на новоспеченого "заступника" поклали підготовку до 9 травня — він прикрашає клумби та фарбує бордюри у Бердянську.

Реакція мережі на це призначення не змусила довго на себе чекати. Громадян не надто вразив вибір окупантів, адже для них призначати на високі посади некомпетентних людей — далеко не вперше. Користувачі додали, що сам так званий мер Бердянська мав судимість за педофілію, при чому групову, тому те, що призначили його заступником двірника — взагалі нікого не дивує.

Нагадаємо, що російська армія окупувала Бердянськ 27 лютого. Після чого ворожі війська зайняли всі адміністративні будівлі. Міська влада вимушено покинула будівлю виконкому і зараз продовжує свою роботу віддалено.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Бердянськ #Колаборанти
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