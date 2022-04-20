"А що залишалося робити?" На Київщині чоловік викрав російський "Урал" та передав ВСУ

Житель села допоміг ЗСУ, здійснивши героїчний вчинок.

Після звільнення Київської області від російських окупантів стала відома історія жителя Іванків Віталія Онопрієнка, який викрав у росіян вантажівку, забиту боєприпасами.

Історію героя розповіли журналісти currenttime.tv.

Онопрієнко зустрів війну вже 26 лютого. Він хотів приєднатися до українських солдатів, які вели бій у його селі, проте ті відмовили йому, адже вони не мали зайвого автомата для Віталія. Вони порадили Онопрієнку роздобути зброю самостійно. Віталій знайшов "Урал", сів за кермо та вивіз машину з боєприпасами в місцевий ліс, проїхавши блокпост окупантів. Коли Іванків звільнили, герой передав машину ЗСУ.

Військові сказали йому: "Спасибі". Віталій жартував: "Та беріть, хлопці, мені вона не потрібна".

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Не всі історії про героїв закінчуються щасливо. Український захисник, пілот Дмитро Чумаченко захищав Україну у війні проти росії та віддав своє життя, рятуючи українців.

Лейтенант Віталій Сапило разом зі своїм екіпажем танка знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки, проте його машину підбили з повітря.