"А що залишалося робити?" На Київщині чоловік викрав російський "Урал" та передав ВСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 745
Житель села допоміг ЗСУ, здійснивши героїчний вчинок.
Після звільнення Київської області від російських окупантів стала відома історія жителя Іванків Віталія Онопрієнка, який викрав у росіян вантажівку, забиту боєприпасами.
Історію героя розповіли журналісти currenttime.tv.
Онопрієнко зустрів війну вже 26 лютого. Він хотів приєднатися до українських солдатів, які вели бій у його селі, проте ті відмовили йому, адже вони не мали зайвого автомата для Віталія. Вони порадили Онопрієнку роздобути зброю самостійно. Віталій знайшов "Урал", сів за кермо та вивіз машину з боєприпасами в місцевий ліс, проїхавши блокпост окупантів. Коли Іванків звільнили, герой передав машину ЗСУ.
Військові сказали йому: "Спасибі". Віталій жартував: "Та беріть, хлопці, мені вона не потрібна".
Не всі історії про героїв закінчуються щасливо. Український захисник, пілот Дмитро Чумаченко захищав Україну у війні проти росії та віддав своє життя, рятуючи українців.
Лейтенант Віталій Сапило разом зі своїм екіпажем танка знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки, проте його машину підбили з повітря.
- Дата публікації
-
- Категорія
-