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"А що залишалося робити?" На Київщині чоловік викрав російський "Урал" та передав ВСУ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віталій Онопрієнко Новина оновлена 20 квітня 2022, 22:32
Віталій Онопрієнко

Житель села допоміг ЗСУ, здійснивши героїчний вчинок.

Після звільнення Київської області від російських окупантів стала відома історія жителя Іванків Віталія Онопрієнка, який викрав у росіян вантажівку, забиту боєприпасами.

Історію героя розповіли журналісти currenttime.tv.

Онопрієнко зустрів війну вже 26 лютого. Він хотів приєднатися до українських солдатів, які вели бій у його селі, проте ті відмовили йому, адже вони не мали зайвого автомата для Віталія. Вони порадили Онопрієнку роздобути зброю самостійно. Віталій знайшов "Урал", сів за кермо та вивіз машину з боєприпасами в місцевий ліс, проїхавши блокпост окупантів. Коли Іванків звільнили, герой передав машину ЗСУ.

Військові сказали йому: "Спасибі". Віталій жартував: "Та беріть, хлопці, мені вона не потрібна".

Не всі історії про героїв закінчуються щасливо. Український захисник, пілот Дмитро Чумаченко захищав Україну у війні проти росії та віддав своє життя, рятуючи українців.

Лейтенант Віталій Сапило разом зі своїм екіпажем танка знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки, проте його машину підбили з повітря.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна з Росією #ЗСУ
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