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Ховає маму у 10 років: у Бучі прощаються з жертвами росіян (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Звірства росіян у Бучі Новина оновлена 21 квітня 2022, 08:13
Звірства росіян у Бучі

Точну кількість жертв російських солдатів ще належить встановити, але вже відомо, що від їхніх рук загинули тисячі людей в Україні

Київська область все ще оговтується від трагедії, яку принесла російська армія — розчищаються вулиці від згорілих кістяків техніки, розбираються завали, а тіла мирних громадян загиблих від дій агресора віддають землі.

У мережі опублікували кадри, зроблені фотографом Еміліо Моренатті (Emilio Morenatti, AP). Іноземний фотокореспондент показав як десятирічний хлопчик Вова прощається з матір’ю на цвинтарі у Бучі. Її звали Марина.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Кількість тіл, знайдених у Бучі, — найбільша у Київській області. Тільки у цьому передмісті столиці знайшли понад 350 жертв війни із росією.

На місцевому кладовищі все більше свіжих могил.

Більшість українців, загиблих у Бучі, були вбиті окупантами з вогнепальної зброї. Багато тіл ще доведеться впізнати, щоб рідні могли поховати їх гідно. Часто — вдруге, адже російські солдати не давали попрощатися із загиблими і багато тіл перебувають або були вилучені з братських могил.

І хоча є безліч доказів, що це російська армія влаштувала бійню в передмісті Києва, включаючи супутникові знімки та відео, у самій росії заперечують військові злочини. Нібито через ймовірну упередженість вони відмовилися від проведення міжнародного розслідування. Тим часом підрозділ, які робили ці звірства, нагородили за "героїзм".

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#Війна #Смерть #Буча
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