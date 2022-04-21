Частина Донбасу може залишитися без харчування: палають пожежі, окупанти громять склади

Росіянам немає справи до можливого голоду серед мирного населення

На Луганщині, яка є однією з найгарячіших ліній фронту, російські військовослужбовці почали обстрілювати найважливішу інфраструктуру міст — склади з продуктами. Жодної подібної споруди не залишилося цілої на території Сєверодонецька. Також в інших населених пунктах продовжується регулярна стрілянина по житловому сектору.

Подробиці пролунали від голови Луганської обласної військової адміністрації Леоніда Гайдая.

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Чиновник каже, що через постійні обстріли інфраструктура міст і сіл Донбасу постійно зазнає руйнувань.

З-під завалів у Новодружеську та Рубіжному було врятовано п’ять людей, багатоквартирні будинки постраждали від снарядів і подальших пожеж. Жити на їхній території, до речі, більше неможливо.

Найгарячі точки Луганщини

Сєвєродонецьк вже відчутно наближається до продуктового колапсу — тут окупанти розбили кожен склад із продовольством. Багато жителів, котрі залишилися, харчуються їжею, яку отримують від волонтерів з "гуманітарки".

Також Сергій Гайдай наголосив, що різні пожежі виникають на території Луганщини у різних точках населених пунктів. Страждають і нерухомість, і транспорт — регулярно доводиться гасити пожежі.

Нагадаємо, що жорстокі бої також ведуться в районі Кремінної, про захоплення якої раніше звітували російські пропагандисти. Проте, за словами Олексія Арестовича, такі повідомлення далекі від правди, адже наші ЗСУ провертають неймовірні операції.

Також "Телеграф" розповідав, що росіяни не гребують відправляти на війну навіть неповнолітніх. При цьому мобілізація дітей йде на окупованому Донбасі, а не в самій Росії.