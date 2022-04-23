У Зеленського пояснили, як можна врятувати захисників Маріуполя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 419
В Офісі президента пояснили механізм звільнення захисників Маріуполя
Захисників українського Маріуполя, які з перших днів війни оберігають місто та його мирних жителів від військової агресії росії, можна звільнити завдяки обміну полоненими.
Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram
Відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону у суботу, 23 квітня, детальніше пояснивши механізм ймовірного обміну, — пише РБК-Україна.
"На мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми (переговорники — ред. редакцією), буде хтось із російської сторони і тоді ми говоримо, що це обмін, наприклад. Ми віддаємо якусь кількість людей, полонених, і забираємо своїх людей", – пояснив український чиновник.
За словами Подоляка українські захисники в багатостраждальному Маріуполі дотепер не планують здавати свої позиції та складати зброю перед ворожою армією з російської федерації.
"Вони точно не здадуть зброю, вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для російської федерації. Ми пропонуємо, давайте приїдемо, хлопці при нас вийдуть зі зброєю і ми їх заберемо та вивеземо на нашу територію", — доповів радник.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву українського президента Володимира Зеленського стосовно "червоної лінії" в українському Маріуполі та виходу з переговорів із російською стороною.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-