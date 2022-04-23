У Зеленського пояснили, як можна врятувати захисників Маріуполя

В Офісі президента пояснили механізм звільнення захисників Маріуполя

Захисників українського Маріуполя, які з перших днів війни оберігають місто та його мирних жителів від військової агресії росії, можна звільнити завдяки обміну полоненими.

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Відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону у суботу, 23 квітня, детальніше пояснивши механізм ймовірного обміну, — пише РБК-Україна.

"На мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми (переговорники — ред. редакцією), буде хтось із російської сторони і тоді ми говоримо, що це обмін, наприклад. Ми віддаємо якусь кількість людей, полонених, і забираємо своїх людей", – пояснив український чиновник.

За словами Подоляка українські захисники в багатостраждальному Маріуполі дотепер не планують здавати свої позиції та складати зброю перед ворожою армією з російської федерації.

"Вони точно не здадуть зброю, вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для російської федерації. Ми пропонуємо, давайте приїдемо, хлопці при нас вийдуть зі зброєю і ми їх заберемо та вивеземо на нашу територію", — доповів радник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву українського президента Володимира Зеленського стосовно "червоної лінії" в українському Маріуполі та виходу з переговорів із російською стороною.