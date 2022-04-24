Українські війська звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині: подробиці

Українські воїни відбили декілька штурмів росіян на півдні України та відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини

На Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися, проте безуспішно і з втратами у живій силі та техніці, а українські війська відновили контроль над 8 населеними пунктками області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь" на своїй сторінці у Фейсбук в ніч на неділю у зведенні про оперативну обстановку на півдні України станом на вечір 23 квітня.

"Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", — йдеться у зведенні.

Спроби росіян проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими: "Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито".

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами. Понісши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.

"Загальні втрати противника складають 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники", — інформують у Командуванні.

Також у ПК "Південь" підтвердили, що ракетний удар по Одесі напередодні було нанесено з літаків стратегічної авіації ТУ-95 росії.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр". Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України.

"Після 22.00 знов відбулась ракетна атака на Одещину з моря, ворожі ракети, випущені в напрямок порту Південний збито силами ППО", — додали у Командуванні.

Як повідомлялося, 23 квітня міноборони росії оголосило про "провокацію з боку українських війск", а по суті заявило про наміри завдавати ракетний удар по цистерні з аміаком у порту "Південний" в Одесі.