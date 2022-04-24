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Ми вирвалися з пекла: фото евакуйованих з Маріуполя викликали злість та гнів у соцмережах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Цим людям вдалося залишити блокадний Маріуполь Новина оновлена 24 квітня 2022, 08:24
Цим людям вдалося залишити блокадний Маріуполь

Люди налякані та втомилися, а машини – розбиті

Українське місто Маріуполь вже кілька днів перебуває в частковій окупації російськими військами — їм не вдалося взяти штурмом підприємство "Азовсталь", на якому перебувають не лише українські захисники, а й мирні громадяни. Саме місто — в руїнах, пошкодження має кожна будівля, точну кількість загиблих ще належить встановити — після того, як окупанти увійшли до міста на його околицях, з’явилися братські могили в десятки метрів завдовжки.

Про те, що відбувається в місті можна судити і за станом людей та їх авто, яким вдалося вирватися звідти.

У багатьох автомобілів немає шибок, дірки від них намагалися прикрити тканиною або плівкою, частина машин — із пошкодженнями конструкцій. Але люди намагаються вибратися на них із міста.

Українці виїжджають із Маріуполя
Українці виїжджають із Маріуполя
Евакуація з Маріуполя
Евакуація з Маріуполя
Машини лагодили підручними засобами
Машини лагодили підручними засобами

Зазначимо, що походження частини фото невідоме. Деякі могли бути зроблені на блокпостах окупантів, оскільки до кадру потрапили військові з білими пов’язками на руках.

Головне, що машина їде
Головне, що машина їде
Намагаються вивезти дітей
Намагаються вивезти дітей
Люди виїжджають на чому можуть
Люди виїжджають на чому можуть

Евакуаційні коридори, щоб вивести громадян України із заблокованого міста, узгодити вдається не щодня – росіяни порушують домовленості постійно.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів
У машинах не залишилося скла
У машинах не залишилося скла

Наступне фото облетіло багато ЗМІ — дванадцятирічний Даня з Маріуполя вирвався з охопленого війною міста разом із кішкою Масею. Дитина в безпеці у Запоріжжі.

Дитина не покинула свого друга
Дитина не покинула свого друга

Те, що росія зробила з Маріуполем, — непростимо і в мережі лунають співчуття на адресу жителів блокадного міста та прокляття для росії.

Україна домовилася про відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя 20 квітня — тоді вдалося вивезти чотири автобуси людей. Але подальшу евакуацію росія зірвала і вивезла людей, що зібралися, їхати до Запоріжжя на територію ОРДЛО.

Як раніше писав "Телеграф", кількість загиблих у Маріуполі цивільних людей визначити неможливо — частина з них вже може бути похована у братських могилах на тисячі людей. Президент України Володимир Зеленських заявив, що деблокувати Маріуполь країна не готова.

Теги:
#Евакуація #Маріуполь #Блокада
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