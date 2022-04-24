Ми вирвалися з пекла: фото евакуйованих з Маріуполя викликали злість та гнів у соцмережах

Люди налякані та втомилися, а машини – розбиті

Українське місто Маріуполь вже кілька днів перебуває в частковій окупації російськими військами — їм не вдалося взяти штурмом підприємство "Азовсталь", на якому перебувають не лише українські захисники, а й мирні громадяни. Саме місто — в руїнах, пошкодження має кожна будівля, точну кількість загиблих ще належить встановити — після того, як окупанти увійшли до міста на його околицях, з’явилися братські могили в десятки метрів завдовжки.

Про те, що відбувається в місті можна судити і за станом людей та їх авто, яким вдалося вирватися звідти.

У багатьох автомобілів немає шибок, дірки від них намагалися прикрити тканиною або плівкою, частина машин — із пошкодженнями конструкцій. Але люди намагаються вибратися на них із міста.

Українці виїжджають із Маріуполя

Евакуація з Маріуполя

Машини лагодили підручними засобами

Зазначимо, що походження частини фото невідоме. Деякі могли бути зроблені на блокпостах окупантів, оскільки до кадру потрапили військові з білими пов’язками на руках.

Головне, що машина їде

Намагаються вивезти дітей

Люди виїжджають на чому можуть

Евакуаційні коридори, щоб вивести громадян України із заблокованого міста, узгодити вдається не щодня – росіяни порушують домовленості постійно.

Наслідки обстрілів

У машинах не залишилося скла

Наступне фото облетіло багато ЗМІ — дванадцятирічний Даня з Маріуполя вирвався з охопленого війною міста разом із кішкою Масею. Дитина в безпеці у Запоріжжі.

Дитина не покинула свого друга

Те, що росія зробила з Маріуполем, — непростимо і в мережі лунають співчуття на адресу жителів блокадного міста та прокляття для росії.

Україна домовилася про відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя 20 квітня — тоді вдалося вивезти чотири автобуси людей. Але подальшу евакуацію росія зірвала і вивезла людей, що зібралися, їхати до Запоріжжя на територію ОРДЛО.

Як раніше писав "Телеграф", кількість загиблих у Маріуполі цивільних людей визначити неможливо — частина з них вже може бути похована у братських могилах на тисячі людей. Президент України Володимир Зеленських заявив, що деблокувати Маріуполь країна не готова.