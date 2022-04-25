Буча вже повторюється під Запоріжжям: Арестович відкрив деталі

Частина Запорізької області перебуває в окупації з початку вторгнення росії в Україну

На захоплених ворогом територіях із місцевими жителями поводяться жорстоко — викрадають дітей, оголошують "фашистами" тих, хто підтримує Україну, арештовують. Вже повторюється трагедія у Бучі — відомо про випадки у трьох місцях.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

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"Розстрілюють, гвалтують, вони інакше не вміють", — сказав Арестович. Політик вважає, що поки наступу українських збройних сил не буде — трагедія повторюватиметься в інших регіонах.

Ситуація у Запорізькій області

Частина регіону знаходиться в окупації, включаючи такі великі населені пункти як Василівка та Мелітополь. Окупанти зосередили свої зусилля у напрямі Гуляйполя, повідомляє регіональна ОВА. У Василівці росіяни ракетами обстріляли місця освячення пасок на Великдень, а в Енергодар вдалося доставити гуманітарний вантаж та частково закрити техпотреби міста, включаючи обладнання для АЕС.

Карта окупованих частин Запорізької області

У Мелітополі розширюють мережу донощиків — їх вербують серед квартальних, старших по дому та тих, кого "образили", звільнивши з роботи. У локомотивному депо після таких доносів заарештували кількох людей. Також стало відомо про плани окупантів закрити з 30 квітня повідомлення з Кримом, нібито, щоб не зірвати заклик на окупованих територіях, оскільки українські чоловіки намагаються залишити захоплені землі через півострів. Міський голова також повідомив, що окупанти блокують постачання продуктів та ліків.

У Дніпрорудному відзначено роботу міліції окупантів, а також за сприяння двох громадських об’єднань роздача пасок ветеранам під камери росЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харківській області на тимчасово окупованих територіях мешканців примушують до співпраці та вступу до лав російської армії тортурами — у Вовчанську створили концтабір.

Нагадаємо, згідно з картами бойових дій в Україні на південному напрямку значних змін на лінії фронту не відбулося, а на сході росіяни зайняли кілька населених пунктів.