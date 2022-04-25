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По Кременчуку вдарили ракетами: є жертва та багато постраждалих

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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По Кременчуку прилетіло відразу 9 ракет Новина оновлена 25 квітня 2022, 08:45
По Кременчуку прилетіло відразу 9 ракет

Окупанти влаштували "веселощі" на Полтавщині на Великдень

Великоднього святкового вечора 24 квітня російські військові випустили дев’ять ракет по об’єктах у Кременчуці Полтавської області, — одна людина загинула, ще семеро постраждали.

Про це вранці 25 квітня розповів керівник Полтавської обласної воєнної адміністрації Дмитро Лунін.

Новина оновлюється…

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