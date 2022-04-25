По Кременчуку вдарили ракетами: є жертва та багато постраждалих
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Окупанти влаштували "веселощі" на Полтавщині на Великдень
Великоднього святкового вечора 24 квітня російські військові випустили дев’ять ракет по об’єктах у Кременчуці Полтавської області, — одна людина загинула, ще семеро постраждали.
Про це вранці 25 квітня розповів керівник Полтавської обласної воєнної адміністрації Дмитро Лунін.
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