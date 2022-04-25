Рус

Є жертви: з’явилися деталі ракетного обстрілу Вінницької області

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2424
По Вінницькій області вдарили ракетами Новина оновлена 25 квітня 2022, 10:57
По Вінницькій області вдарили ракетами

Ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру регіону

Вранці 25 квітня російські військові завдали ряд ракетних ударів по об’єктах в Україні, зокрема смертельний ракетний обстріл провели по Вінницькій області. Постраждали населені пункти Козятин та Жмеринка.

Про це поінформував керівник місцевої обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Зазначається, що на Вінниччині чули одразу кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що російські окупанти вдарили ракетами по Жмеринці (40 км від Вінниці) та Козятину (70 км від обласного центру).

Оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

Жмеринка та Козятин на карті України
Жмеринка та Козятин на карті України

"Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури", — підкреслив Борзов.

За його словами, є жертви та постраждалі, проте всі деталі будуть оприлюднені пізніше.

Варто зауважити, що і Жмеринка та Козятин — важливі залізничні вузли України.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 25 квітня завдали ряд ударів саме по залізничних станціях у центральній та західній Україні.

Теги:
#Козятин #Жмеринка
Володимир Зеленський
Україна
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
Дата публікації
Категорія
В заяві Зеленського про зустріч з главами Держдепу та Пентагону ні слова про НАТО, але є про гарантії для України
В заяві Зеленського про зустріч з главами Держдепу та Пентагону ні слова про НАТО, але є про гарантії для України
Дата публікації
Категорія
Момент виникнення загоряння в Брянську
У мережі з`явилося ефектне відео вибуху на нафтобазі у російському Брянську (відео)
Дата публікації
Категорія
"Прильоти" зафіксували відразу у кількох областях
Росіяни вдарили ракетами одразу по ряду областей: що відомо, фото та відео
Дата публікації
Категорія
Україна потерпає від ворожих обстрілів
Війна - день 61: росіяни "тиснуть" на Донбасі, а в Україну надходить високотехнологічна зброя, яка змінить хід війни