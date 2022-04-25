Є жертви: з’явилися деталі ракетного обстрілу Вінницької області

Ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру регіону

Вранці 25 квітня російські військові завдали ряд ракетних ударів по об’єктах в Україні, зокрема смертельний ракетний обстріл провели по Вінницькій області. Постраждали населені пункти Козятин та Жмеринка.

Про це поінформував керівник місцевої обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Зазначається, що на Вінниччині чули одразу кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що російські окупанти вдарили ракетами по Жмеринці (40 км від Вінниці) та Козятину (70 км від обласного центру).

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Жмеринка та Козятин на карті України

"Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури", — підкреслив Борзов.

За його словами, є жертви та постраждалі, проте всі деталі будуть оприлюднені пізніше.

Варто зауважити, що і Жмеринка та Козятин — важливі залізничні вузли України.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 25 квітня завдали ряд ударів саме по залізничних станціях у центральній та західній Україні.