Вже шукають привід: розвідка дізналася про підлі плани окупантів на "Азовсталь"

Військові злочини кремля проти українського населення та їх брехлива пропаганда вже не знають меж

росія не планує відмовлятися від своїх злочинних планів застосувати хімічну зброю проти захисників українського Маріуполя та його мирного населення, які ховаються на "Азовсталі". Про це свідчать брехливі заяви росіян стосовно того, що у підвалах меткомбінату нібито перебувають близько 400 іноземних найманців, на яких "полює" армія "визволителів". Саме цей фейк, який був оприлюднений і ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, може стати підґрунтям для застосування хімзброї на "Азовсталі".

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Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України, останні дані розвідників вказують на те, що, для того, аби уникнути ще більших втрат серед особового складу ЗС росії, ворог може здійснити так зване "викурювання" маріупольських захисників та цивільного населення, які ховаються у приміщеннях "Азовсталі".

Згідно з наявними відомостями, окупанти можуть здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами, які є носіями бойових отруйних речовин і водночас використати підрозділи "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту", які застосовуватимуть проти маріупольців аерозолі з хімічною зброєю.

Наразі відомо, що заява кривавого російського лідера щодо "зняття облоги підступів до "Азовсталі" так, щоб і муха не пролетіла", які він зробив під час зустрічі із главою міноборони рф сергієм шойгу, була частково вирвана із контексту. На думку розвідників, путін мав на увазі, що його армія повинна зробити усе можливе, аби не дати можливості нікому вийти з катакомб підприємства живими після застосування хімзброї.

Додатковим підтвердженням планів москви щодо застосування хімічної зброї українські розвідники вважають не тільки "роботу росіян на випередження". Тобто поширення неправдивої інформації, яка стосується наявності в Україні хімічної та біологічної зброї, а й підбір та інспекція ймовірних місць для зберігання боєприпасів з бойовими отруйними речовинами.

Варто відзначити, що тим часом в Україні вже встигли прокоментувати неправдиву заяву росіян щодо ймовірного перебування на маріупольському "Азовсталі" сотень американських найманців, зазначивши, що "здоровий глузд та банальна математика ніколи не було ніякою частиною окупантів, але навіть тут вони самі себе перевершують".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Британії та США висловили побоювання щодо того, що російська окупаційна армія в Україні може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї.