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Катастрофа в Маріуполі: жінок та дітей примусово вивозять до росії, чоловіків лишають "рабами"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни продовжують знищувати Маріуполь Новина оновлена 25 квітня 2022, 16:42
Росіяни продовжують знищувати Маріуполь

Окупанти прагнуть захопити порт в Маріуполі

У Маріуполі, де інтенсивні бойові дії йдуть два місяці і майже безперестанку, російські окупанти продовжують примусово вивозити жінок та дітей в росію та звітувати про так звану "допомогу людям". А робиться це виключно для того, що отримати повний доступ до порту.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, з самого початку вторгнення у місто російська армія намагається заволодіти Маріупольським портом, який є найглибшим в Азовському морі. У міськраді заблокованого міста переконані, що противник хоче облаштувати там військову базу, тому зайві люди — жінки та діти — їм там зовсім непотрібні.

Так, на Великдень окупанти депортували з Маріуполя до росії 149 громадян, серед яких 23 дітей.

"Всі зриви реальної евакуації до України призводять до посилення депортації маріупольців. Фактично, окупанти не приховують своїх намірів — обмежити в кількості населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування", — наголосив Андрющенко.

Найбільшим цинізмом радник міського голови назвав те, що окупанти роздають "гуманітарку" і звітують про це у пропагандистських каналах, однак такої "допомоги" населенню не вистачає зовсім.

"Особливий цинізм — самозвіти бананової республіки про гуманітарну допомогу, подачки маріупольцям. Нагадаю, в місті залишилось близько 100 тис. людей. Офіційні звіти сателітів окупантів кажуть, що вчора, у Велике свято було роздано… 5650 продуктових наборів. Тобто, по одному набору на 17,7 людини. Та як найвищий рівень цинізму — 140 дитячих наборів", — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, що міський голова Вадим Бойченко повідомив, що на цей час у Маріуполі внаслідок обстрілів загинули вже 20 тисяч мирних жителів. При цьому у місті досі залишаються ще близько 100 тисяч людей, яким окупанти не дають можливості виїхати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 20 кілометрів від Маріуполя супутник зафіксував братську могилу довжиною у 300 метрів. Ймовірне місце масового поховання знаходиться у селищі Мангуш.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь
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