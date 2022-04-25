Супутники зафіксували ще одне масове поховання біля Маріуполя: довжина складає 200 метрів

Ще одне поховання знайшли у селищі Старий Крим

Неподалік Маріуполя, де з початку війни загинули близько 20 тисяч громадян, супутники зафіксували третє місце масового поховання. Траншеї мають довжину 200 метрів.

Про це повідомляють "Схеми", опираючись на дані супутникових знімків Planet Labs.

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Зазначається, що траншеї довжиною у 200 метрів з'явилися у селищі Старий Крим, який знаходиться за 5 кілометрів від Маріуполя.

На супутниковому знімку від 24 березня помітно траншею довжиною 60-70 метрів, яка розташована поблизу місцевого цвинтаря. Вже тоді з'явилася підозра, що це може бути місце масового поховання вбитих маріупольців.

На даних з супутника за 7 квітня помітно, що довжина траншеї збільшилася, а та частина (60 метрів), яка була помітна на попередньому знімку, вже закопана.

А на знімку від 24 квітня — місяць після того, як у Старому Криму помітили перші траншеї, довжина траншеї складала вже понад 200 метрів.

Як зазначив у коментарі "Схемам" міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, російські окупанти ховають загиблих маріупольців саме у таких траншеях. І поховання у Старому Криму також відбувалися.

"Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити", — повідомив мер Маріуполя.

Додамо, що селище Старий Крим російська армія захопила ще 10 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 20 кілометрів від Маріуполя супутник зафіксував братську могилу довжиною у 300 метрів. Ймовірне місце масового поховання знаходиться у селищі Мангуш.