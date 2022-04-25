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Окупанти захопили приміщення Херсонської міськради: подробиці від мера

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Херсонська міська рада Новина оновлена 25 квітня 2022, 21:23
Херсонська міська рада

Ключі від приміщення також опинилися в руках окупантів

Російські окупанти на 61-день війни в Україні захопили приміщення Херсонської міської ради, після чого зняли український прапор та вивішали триколор.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв на власній сторінці у Facebook.

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"Сьогодні ввечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією. Подробиці пізніше. Я з вами", — написав Колихаєв.

Як передає "Суспільне", за словами одного з працівників, у будівлю міської ради російські військові зайшли після обіду 25 квітня. Вони сказали всім співробітникам покинути мерію, потім зняли прапор України з будівлі.

Причин та вимог російськими військами не озвучувалося, жодних пояснень людям не дали.

Нагадаємо, на Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися, проте безрезультатно і з втратами у живій силі та техніці, а українські війська відновили контроль над 8 населеними пунктами області.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Мерія #Війна
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