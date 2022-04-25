В Ірпені мародери кинули гранату у жінок: подробиці (відео)

За життя однієї з них борються лікарі

У понеділок увечері, 25 квітня, в Ірпені, де тільки недавно російські військові обкрадали місцевих жителів, затримали двох чоловіків, які займалися мародерством, а на зауваження жінок кинули у них гранату. За життя однієї жінки борються лікарі.

Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин.

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Зловмисників затримали бійці місцевої територіальної оборони.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату", — написав мер міста у своєму Telegram-каналі.

Нині за життя однієї із цих жінок борються лікарі.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж із напівзруйнованого Ірпеня після його звільнення. Наш кореспондент на власні очі бачив, на що "рускій мір" перетворив одне з найкрасивіших містечок Київщини за лічені тижні, і зафіксував це для історії.