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Обстріли на Дніпропетровщині почастішали: Вілкул розповів про приліт "Смерчів"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Навколо Кривого Рогу почастішали обстріли Новина оновлена 25 квітня 2022, 23:35
Навколо Кривого Рогу почастішали обстріли

На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення

У Кривому Розі Дніпропетровської області за останню добу збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів — зафіксовано прильоти "Смерчів", проте про жертв і постраждалих наразі не йдеться.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За словами Вілкула, російські окупанти системою залпового вогню "Смерч" вдарили по околицях села Новолатівка — туди прилетіло два снаряди. Також було обстріляно території Зеленодольської громади, селища Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка. На щастя, обійшлося без жертв.

"Орки сьогодні кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить усередині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Завдяки мужності та героїзму наших солдатів успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі", — повідомив начальник воєнної адміністрації Кривого Рогу.

Він додав, що українські військові працюють над посиленням оборони області, будуються нові оборонні споруди.

Вілкул також зазначив, що на Дніпропетровщині стало набагато більше біженців із Херсонської області. У зв’язку з чим закликав громадян надавати їм допомогу та додав, що держава готова компенсувати витрати на комуналку та деякі інші витрати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що понеділок, 25 квітня, розпочався із сирен та вибухів одразу в кількох областях. Окрім Дніпропетровської області, російські загарбники атакували також Одеську, Львівську, Рівненську та Вінницьку області.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Кривий Ріг #Олександр Вілкул
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