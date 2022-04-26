На Сумщині відновили 70% приміських автобусних маршрутів — Офіс Президента
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На звільненій від російських окупантів Сумщині відновили 70% приміських автобусних маршрутів області. Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
В усі громади області, за його словами, почали завозити пальне. Вартість його знаходиться у межах встановлених норм.
Відновлено також залізничне сполучення зі столицею. Поїзд з Сум до Києва курсуватиме раз на день через Конотоп та Ніжин і того ж дня вертатиметься назад.
"У селі Климентове, розташованому на березі Ворскли, що до війни було улюбленим місцем відпочинку мешканців Сумщини, обстежують пошкоджені та зруйновані житлові будинки", — зазначив також заступник керівника ОП.
Раніше Тимошенко повідомляв, що на Сумщині відбувається під’єднання електро- та газопостачання населеним пунктам.
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