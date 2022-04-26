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Окупанти призначили у Херсоні своїх "мера та голову ОДА": чим вони відомі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Херсонська ОДА Новина оновлена 26 квітня 2022, 18:41
Херсонська ОДА

"Головою Херсонської обласної адміністрації" призначили Володимира Сальдо, "головою міської адміністрації" – Олександра Кобця

У вівторок, 26 квітня, стало відомо, що у захопленій міській раді Херсона колаборанти провели нараду, на якій призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Геннадій Лагута у Telegram та мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook.

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Окупанти призначили "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.

Що відомо про Володимира Сальдо

Володимир Сальдо – тричі ексмер Херсона, був нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, публічно захищав режим Януковича. Після окупації Херсона російськими військами у лютому 2022 року, підтримав окупантів та виступив на проросійському мітингу.

Володимир Сальдо
Володимир Сальдо

Що відомо про Олександра Кобця

Про Кобця зараз майже нічого невідомо. Проте раніше низка ЗМІ переплутала колаборанта з іншим Олександром Кобцем — у 2022 році він балотувався до Херсонської міськради від партії "Голос", був водієм мера Херсона Колихаєва, який уже заявив, що залишається у місті та відмовився від співпраці з окупаційною "адміністрацією", поставленою російськими військовими.

Єдине, що поки що відомо – колаборанту Кобцю понад 60 років, до 1991 року він жив у Херсоні. Про це пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти облаштували концтабір – аналог донецької "Ізоляції". Відомо про затримання як мінімум 137 людей. Захопивши контроль над містом, загарбники відключили всі засоби зв’язку, а на ТБ у Херсоні увімкнули російську пропаганду. Крім того, повідомляється про випадки зникнення херсонських журналістів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський канал видав черговий фейк і замість окупованого Херсона показав російське місто. Так, кадри з Єйська мали "передати" атмосферу в "звільненому" місті.

Теги:
#Херсонська область #Херсон #Володимир Сальдо #Ігор колихалися #Геннадій Лагута
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