Окупанти призначили у Херсоні своїх "мера та голову ОДА": чим вони відомі

"Головою Херсонської обласної адміністрації" призначили Володимира Сальдо, "головою міської адміністрації" – Олександра Кобця

У вівторок, 26 квітня, стало відомо, що у захопленій міській раді Херсона колаборанти провели нараду, на якій призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Геннадій Лагута у Telegram та мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook.

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Окупанти призначили "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.

Що відомо про Володимира Сальдо

Володимир Сальдо – тричі ексмер Херсона, був нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, публічно захищав режим Януковича. Після окупації Херсона російськими військами у лютому 2022 року, підтримав окупантів та виступив на проросійському мітингу.

Володимир Сальдо

Що відомо про Олександра Кобця

Про Кобця зараз майже нічого невідомо. Проте раніше низка ЗМІ переплутала колаборанта з іншим Олександром Кобцем — у 2022 році він балотувався до Херсонської міськради від партії "Голос", був водієм мера Херсона Колихаєва, який уже заявив, що залишається у місті та відмовився від співпраці з окупаційною "адміністрацією", поставленою російськими військовими.

Єдине, що поки що відомо – колаборанту Кобцю понад 60 років, до 1991 року він жив у Херсоні. Про це пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти облаштували концтабір – аналог донецької "Ізоляції". Відомо про затримання як мінімум 137 людей. Захопивши контроль над містом, загарбники відключили всі засоби зв’язку, а на ТБ у Херсоні увімкнули російську пропаганду. Крім того, повідомляється про випадки зникнення херсонських журналістів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський канал видав черговий фейк і замість окупованого Херсона показав російське місто. Так, кадри з Єйська мали "передати" атмосферу в "звільненому" місті.