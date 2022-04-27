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На Волині залишилося 4 000 вільних місць для розміщення переселенців — ОВА

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Волині залишилося 4 000 вільних місць для розміщення переселенців — ОВА Новина оновлена 27 квітня 2022, 12:40

У Волинській області готові запропонувати для розміщення вимушено переміщених осіб 4 000 місць. Це варіанти у приватному секторі, готелях, комунальних закладах, хостелах тощо, повідомляє голова Волинської ОВА Юрий Погуляйко.

"З початку повномасштабної війни Волинь прийняла та забезпечила найнеобхіднішим 60 948 внутрішньо переміщених осіб. За минулу добу розселено понад 600 внутрішніх переселенців", — зазначив він.

Статус ВПО (вимушено переміщених осіб) на Волині, за словами Погуляйка, отримали 52 402 людини: 33 528 жінок, 18 874 чоловіка та 16 914 дітей.

"Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань, телефонуйте до Координаційного центру Волині. Телефони: 068 233 46 08, 096 881 80 91. Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги)", — пише Погуляйко.

Нещодавно заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що для розміщення ВПО планується побудувати кілька десятків тисяч квартир у 10 областях.

Теги:
#Війна #Волинь #Переселенці
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