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Харків позбавиться Московського проспекту та всіх російських назв

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Харків Новина оновлена 27 квітня 2022, 20:09
Харків

Багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов’язаних з рф, повинні зникнути з карти Харкова

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Харкові запропонували перейменувати всі топоніми, пов’язані з країною-агресором.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов на своїй сторінці у Facebook.

Терехов зазначив, що в перші дні війни із сайту Харківської міської ради були прибрані всі російські міста-партнери Харкова – Білгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москва. А зараз мер пропонує очистити місто від топонімів, пов’язаних із країною-агресором. Терехов заявив, що після перемоги слід перейменувати всі вулиці, райони тощо, назви яких пов’язані з рф, наприклад, Московський проспект.

Найближчим часом на сайті міської ради буде створено спеціальний розділ, де мешканці міста зможуть залишити свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з’явитися.

"Упевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України — як окремі герої, так і цілі військові з’єднання. Нові назви вулиць завжди будуть нагадувати нам і нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок зробив Харків у боротьбу за наші честь та гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу”, — написав Терехов.

Нагадаємо, у Києві розпочався демонтаж "російсько-українського" монумента, який символізував дружбу народів.

Раніше повідомлялося, що 17 квітня загарбники вдарили по центру Харкова.

Теги:
#Харків #Росія #Ігор Терехов
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Харків позбавиться Московського проспекту та всіх російських назв
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