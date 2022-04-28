Рус

росія пішла на новий злочин на Донбасі: США мають докази

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
368
Точна кількість жертв окупантів не відома Новина оновлена 28 квітня 2022, 08:29
Точна кількість жертв окупантів не відома

На сході тривають запеклі бої між окупантами та захисниками України

росія продовжує збільшувати список своїх злочинів у війні проти України. До розстрілів та згвалтування мирних жителів передмість Києва та інших окупованих територій додалися страти українських військових. У США заявили, що мають достовірні докази того, що українців стратили, коли вони намагалися здатися.

The Hill повідомляє, що про це заявила посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН.

Новини про війну, Україну та мир — у нашому Telegram

Вона зазначила, що є достовірна інформація про військову частину рф, що діє в Донецькій області, яка замість полону українців, які хотіли здатися, стратила їх. Посол також заявила, що якщо це правда, то це порушення основного принципу права війни — заборони страти цивільних осіб та комбатантів, які капітулювали, поранені чи не дієздатні.

Все це відбувається на тлі того, що Донеччина стала одним із епіцентрів бойових дій останніми днями масштабного вторгнення росії. "Гаряче" всього, за даними Генштабу, на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Згідно з картами бойових дій, які публікував "Телеграф", російсько-окупаційні війська хочуть оточити сили оборони України в регіоні.

Теги:
#Росія #Донецька область #Страта
Точна кількість жертв окупантів не відома
В регіонах
росія пішла на новий злочин на Донбасі: США мають докази
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Точна кількість жертв окупантів не відома
росія пішла на новий злочин на Донбасі: США мають докази
Дата публікації
Категорія
ЗСУ стримують ворога
Україна контратакує на півдні, а росія просувається на сході: свіжі карти бойових дій
Дата публікації
Категорія
Ось так виглядав один із "прильотів" у Херсоні
У Херсоні після обстрілу горів будинок, а в Одесі "приземлили" ракету: підсумки ночі на півдні
Дата публікації
Категорія
Ірпінь
Цвинтар знищених росіянами машин в Ірпені зняли на відео
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал