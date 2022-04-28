росія пішла на новий злочин на Донбасі: США мають докази

На сході тривають запеклі бої між окупантами та захисниками України

росія продовжує збільшувати список своїх злочинів у війні проти України. До розстрілів та згвалтування мирних жителів передмість Києва та інших окупованих територій додалися страти українських військових. У США заявили, що мають достовірні докази того, що українців стратили, коли вони намагалися здатися.

The Hill повідомляє, що про це заявила посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН.

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Вона зазначила, що є достовірна інформація про військову частину рф, що діє в Донецькій області, яка замість полону українців, які хотіли здатися, стратила їх. Посол також заявила, що якщо це правда, то це порушення основного принципу права війни — заборони страти цивільних осіб та комбатантів, які капітулювали, поранені чи не дієздатні.

Все це відбувається на тлі того, що Донеччина стала одним із епіцентрів бойових дій останніми днями масштабного вторгнення росії. "Гаряче" всього, за даними Генштабу, на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Згідно з картами бойових дій, які публікував "Телеграф", російсько-окупаційні війська хочуть оточити сили оборони України в регіоні.