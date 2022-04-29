В окупованому Донецьку палає нафтобаза: фото та відео

Українська сторона ще не коментувала інцидент

У ніч на п’ятницю, 29 березня, у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа на місцевій нафтобазі. Російські окупанти традиційно звинувачують у загорянні українську сторону — нібито це сталося через обстріл із боку ЗСУ, але підтверджень цьому немає.

Фото та відео публікує місцевий Telegram-канал "Донецьк сьогодні", передає "Телеграф".

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Пожежа спалахнула на території Кіровського району Донецька.

Пожежа сталася у Кіровському районі

Конкретне розташування об’єкта, звісно ж, не розголошується, проте сам вогонь та величезний стовп диму добре видно з багатьох куточків міста.

У мережі вже злито чимало кадрів пожежі — як фото, так і відео.

Серед причин займання окупаційна влада Донецька називає єдину — начебто обстріл з боку української армії. Більше того, вони заявляють, ніби ЗСУ випустили по Кіровському району вночі щонайменше шість снарядів. Україна інцидент поки що ніяк не коментувала.

Про загиблих або поранених ще не повідомлялося, продовжуються спроби ліквідувати загоряння.

Зазначимо, що на підконтрольних Росії територіях все частіше відбуваються різні катаклізми, а особливо пожежі. Так, днями вогонь спалахнув на складі боєприпасів під Білгородом, а пізніше стало відомо про спалах у медичному центрі в центрі Москви.