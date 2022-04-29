Ірпінь зʼєднано з водопровідною системою Києва – Тимошенко

Комунальники завершили прокладання водогону з Ірпеня до Києва, зʼєднавши місто з водопровідною системою столиці. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Завершено прокладання водогону до Ірпеня. Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", – зазначив він.

Централізоване водопостачання відновлено і в інших населених пунктах Київщини.

"В селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвський ТГ повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання. В селах Іванківської ТГ у 34 населених пунктах із 42 знову є вода", – підкреслив Тимошенко.

У свою чергу продовжуються роботи з відновлення електро- та газопостачання. Зокрема, відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах.

"За минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у таких населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча. Та у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна", – розповів заступник керівника ОП.

Окрім того, ведуться роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. За словами Тимошенка, станом на сьогодні відновлено рух на 12 тимчасових переправах, а спеціалісти "Укравтодору" розпочали прибирання вулиць у Горенці. Наразі тривають роботи ще на чотирьох переправах.

Також проводяться роботи з розмінування раніше окупованих територій та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Протягом доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 га території Київщини та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети", – заявив Тимошенко.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, для відновлення зруйнованих мостів у Київській області за попередніми оцінками необхідно буде 2-3 місяці.