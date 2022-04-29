Рус

У господарстві знадобиться: залишки російської ракети українці перетворили на лавочку

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
216
Люди пристосовуються до нових правил життя Новина оновлена 29 квітня 2022, 10:20
Люди пристосовуються до нових правил життя

Українські умільці здатні використовувати для власної зручності будь-які підручні засоби

На Чернігівщині, яка зараз поступово відновлюється від навали російських окупантів, в одному із сіл вирішили спорудити незвичну лавку. Її головна особливість у тому, що зроблена вона зі вцілілих залишків ракети, що впала в населеному пункті.

Знімком такого дива поділився Facebook Користувач Роман Кора, пише "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Назва населеного пункту чоловік не вказав, проте наголосив, що дія відбувалася на Чернігівщині.

"Звичайне село. Звичайна бабуся продає звичайну картоплю", — підписав він свою фотографію.

Зручно, мабуть?
Зручно, мабуть?

На фото дійсно видно залишки ракети, які пристосували у якості чи то лавочки, чи то підставки для вантажу. Поставили таке диво на узбіччі, де, вочевидь, і відбувається процес торгівлі.

Звісно, що багато користувачів мережі не змогли пройти повз подібне і відреагували дуже яскраво.

Раніше мережа захоплювалася народними умільцями, які пристосували хвіст від ракети під мангал. Таким винаходом зацікавилися навіть співробітники посольства США в Україні.

Українці справді неймовірна нація, і доводять це щодня. Так, раніше "Телеграф" розповідав історію маріупольця, який п’ять діб йшов пішки із рідного міста у Запоріжжі. При цьому він не залишив напризволяще свого собаку Жужу.

Також ми писали про зворушливе повернення українськими воїнами вкраденого росіянами майна 10-річній дівчинці із Сумщини.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігівська область #Війна #Ракета #Лавочка
Михайло Подоляк
Україна
У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією
Дата публікації
Категорія
Життя українців у підвалах "Азовсталі"
У Зеленського планують швидку евакуацію цивільних з "Азовсталі": що дізналися ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Німеччина змінила своє рішення щодо постачання нафти з росії
Німеччина готова відмовитись від російської нафти, але є умова — WSJ
Дата публікації
Категорія
росія готова хвалитися ядерними боєголовками у будь-якому випадку
Загрозлива "червона кнопка": чи вбереже світ від ядерної війни смерть путіна
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз