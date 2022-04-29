У господарстві знадобиться: залишки російської ракети українці перетворили на лавочку

Українські умільці здатні використовувати для власної зручності будь-які підручні засоби

На Чернігівщині, яка зараз поступово відновлюється від навали російських окупантів, в одному із сіл вирішили спорудити незвичну лавку. Її головна особливість у тому, що зроблена вона зі вцілілих залишків ракети, що впала в населеному пункті.

Знімком такого дива поділився Facebook Користувач Роман Кора, пише "Телеграф".

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Назва населеного пункту чоловік не вказав, проте наголосив, що дія відбувалася на Чернігівщині.

"Звичайне село. Звичайна бабуся продає звичайну картоплю", — підписав він свою фотографію.

На фото дійсно видно залишки ракети, які пристосували у якості чи то лавочки, чи то підставки для вантажу. Поставили таке диво на узбіччі, де, вочевидь, і відбувається процес торгівлі.

Звісно, що багато користувачів мережі не змогли пройти повз подібне і відреагували дуже яскраво.

Раніше мережа захоплювалася народними умільцями, які пристосували хвіст від ракети під мангал. Таким винаходом зацікавилися навіть співробітники посольства США в Україні.

Українці справді неймовірна нація, і доводять це щодня. Так, раніше "Телеграф" розповідав історію маріупольця, який п’ять діб йшов пішки із рідного міста у Запоріжжі. При цьому він не залишив напризволяще свого собаку Жужу.

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