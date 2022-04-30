Злітна смуга пошкоджена: стало відомо, звідки і чим окупанти вдарили по Одесі
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Був пошкоджений аеропорт Одеси
У суботу, 30 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Загарбники застосували протикорабельний комплекс "Бастіон".
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко на сторінці Одеської ОДА у Facebook.
За словами Марченка, ракети по Одесі були випущені з території тимчасово окупованого Криму. Також голова Одеської ОВА повідомив, що в результаті удару було зруйновано злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. В області на час комендантської години проводяться протидиверсійні заходи.
"Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму береговим протикорабельним комплексом "Бастіон", — сказав Марченко.
Довідка: "Бастіон" — береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою П-800 "Онікс"/"Яхонт" (Дальність — до 600 км).
Раніше повідомлялося, що росіяни двічі вдарили по мосту під Одесою. Олексій Арестович розповів про цілі загарбників. Експерт у питаннях політики, аналітик Ігар Тишкевич вважає, що росія дестабілізує ситуацію у Придністров’ї для удару по Одесі.
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