Злітна смуга пошкоджена: стало відомо, звідки і чим окупанти вдарили по Одесі

Був пошкоджений аеропорт Одеси

У суботу, 30 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Загарбники застосували протикорабельний комплекс "Бастіон".

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко на сторінці Одеської ОДА у Facebook.

За словами Марченка, ракети по Одесі були випущені з території тимчасово окупованого Криму. Також голова Одеської ОВА повідомив, що в результаті удару було зруйновано злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. В області на час комендантської години проводяться протидиверсійні заходи.

"Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму береговим протикорабельним комплексом "Бастіон", — сказав Марченко.

Довідка: "Бастіон" — береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою П-800 "Онікс"/"Яхонт" (Дальність — до 600 км).

Раніше повідомлялося, що росіяни двічі вдарили по мосту під Одесою. Олексій Арестович розповів про цілі загарбників. Експерт у питаннях політики, аналітик Ігар Тишкевич вважає, що росія дестабілізує ситуацію у Придністров’ї для удару по Одесі.