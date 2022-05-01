Майстер боротьби з орками: ще одна світова зірка приїхала в Україну

Зірки світового кіно підтримують Україну.

Слідом за голлівудською актрисою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.

Про це повідомив користувач Facebook Irko Mai, який зустрів актора у Львові.

"Пссс, бабушатник! Гендальф у Львові. І Джолі теж, хто не в курсі", — повідомив користувач в соцмережі.

Маккеллен найбільш відомий в Україні за роллю чарівника Гендальфа в трилогії "Володар кілець". Українці у приїзді 82-річного "мага" побачили добрий знак, адже у фільмі він знищував орків (армія зла) пачками. З "орками" (так в Україні прозвали російських окупантів, — Ред.) зараз бореться й українська армія.

"О, Гендальф нам потрібний!"

"You shall not pass! (Ти не пройдеш! — фраза, що стала мемом, — Ред.) Нехай голосніше крикне там і палицею вжух!"

Де Фродо з кільцем?

"Гендальф дуже доречний, тут і сумнівів немає."

"Наша людина! Якщо Гендальф з нами – перемога не за горами."

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Нагадаємо, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі приїхала до Львова 30 квітня. Про це стало відомо, коли голлівудська зірка відвідала кав’ярню, де один із відвідувачів "проігнорував" візит красуні. Візит актриси породив масу мемів в Україні. Пізніше KALUSH та Jerry Heil записали звернення до Джолі.