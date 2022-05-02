"Їжа в обмін на трупи": росіяни вигадали цинічний спосіб сховати тисячі вбитих жителів Маріуполя

Військові злочини росіян в Україні просто не знають меж

У тимчасово окупованому Маріуполі, яке з перших днів повномасштабного вторгнення росії потерпає від інтенсивних бойових дій, російські окупанти вигадали нове рішення, як приховати наслідки своїх кривавих злочинів. Загарбники вивозять тисячі тіл загиблих у вантажівках "гуманітарного вантажу".

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Відповідну інформацію у понеділок, 2 травня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Після пошуку могил питанням номер один для нас стало отримання інформації, як саме окупанти вивозять тіла загиблих в місця масових поховань. Інформація була дуже різна, але жодних підтверджень від надійних джерел не було… І от станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як росіяни вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Говоримо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм", — йдеться в тексті публікації.

На фото позначені місця, де було помічено скупчення гумвантажівок

За словами Андрющенко, ті самі вантажні автомобілі, котрі завозять "гуманітарні подачки" з росії в окупований Маріуполь, на зворотному шляху завантажуються тілами загиблих мирних людей. В разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – завантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля "Метро", де й проходить "пакування" тіл загиблих.

Окрім того, він додав, що згідно з попередньою інформацією, саме ці вантажні автівки після "загрузок" їдуть до місця базування мобільного крематорію в Харцизьку. Проте ці дані ще потребують додаткової перевірки.

"Жахлива "оптимізація" логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя росії", — підсумував Андрющенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі, де бойові дії тривають вже більше двох місяців, окупанти примусово вивозять жінок та дітей до росії, після чого брехливо звітують про нібито надання "допомоги цивільним" міста.