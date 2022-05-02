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"Їжа в обмін на трупи": росіяни вигадали цинічний спосіб сховати тисячі вбитих жителів Маріуполя

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Український Маріуполь Новина оновлена 02 травня 2022, 14:29
Український Маріуполь

Військові злочини росіян в Україні просто не знають меж

У тимчасово окупованому Маріуполі, яке з перших днів повномасштабного вторгнення росії потерпає від інтенсивних бойових дій, російські окупанти вигадали нове рішення, як приховати наслідки своїх кривавих злочинів. Загарбники вивозять тисячі тіл загиблих у вантажівках "гуманітарного вантажу".

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Відповідну інформацію у понеділок, 2 травня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Після пошуку могил питанням номер один для нас стало отримання інформації, як саме окупанти вивозять тіла загиблих в місця масових поховань. Інформація була дуже різна, але жодних підтверджень від надійних джерел не було… І от станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як росіяни вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Говоримо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм", — йдеться в тексті публікації.

На фото позначені місця, де було помічено скупчення гумвантажівок
На фото позначені місця, де було помічено скупчення гумвантажівок

За словами Андрющенко, ті самі вантажні автомобілі, котрі завозять "гуманітарні подачки" з росії в окупований Маріуполь, на зворотному шляху завантажуються тілами загиблих мирних людей. В разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – завантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля "Метро", де й проходить "пакування" тіл загиблих.

Окрім того, він додав, що згідно з попередньою інформацією, саме ці вантажні автівки після "загрузок" їдуть до місця базування мобільного крематорію в Харцизьку. Проте ці дані ще потребують додаткової перевірки.

"Жахлива "оптимізація" логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя росії", — підсумував Андрющенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі, де бойові дії тривають вже більше двох місяців, окупанти примусово вивозять жінок та дітей до росії, після чого брехливо звітують про нібито надання "допомоги цивільним" міста.

Теги:
#Росія #Маріуполь #Трупи #Гуманітарний вантаж
Український Маріуполь
В регіонах
"Їжа в обмін на трупи": росіяни вигадали цинічний спосіб сховати тисячі вбитих жителів Маріуполя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Український Маріуполь
"Їжа в обмін на трупи": росіяни вигадали цинічний спосіб сховати тисячі вбитих жителів Маріуполя
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