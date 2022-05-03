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"Референдум" скасовується: Арестович пояснив, що буде з окупованим Херсоном

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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На території регіону до війни проживало понад мільйон людей Новина оновлена 03 травня 2022, 07:17
На території регіону до війни проживало понад мільйон людей

Українці з таким розвитком подій навряд чи погодяться

У жителів тимчасово окупованого Херсона навіть формально не питатимуть про бажання приєднатися до росії. В історії із псевдореферендумами повірити зараз не зможе ніхто.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у діалозі з Марком Фейгіним. Він зазначив, що у випадку з рухами росії в цьому напрямку вони оголошуватимуть приєднання.

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"Референдум це дуже дорога історія і в неї зараз ніхто не повірить", — заявив Арестович, нагадавши, що росія вже робила кілька спроб показати лояльність регіону, але безуспішно. "Вони возили ряжених із росії кілька разів, але у них нічого не вийшло", — сказав він в ефірі.

Арестович та Фейгін

Також українці демонструють своє небажання жити у росії різними методами. З окупованого міста вирвалися близько 120 машин з людьми, для деяких із них ця спроба була не першою – раніше людей просто не випустили. Також херсонці виходять і на демонстрації за Україну, але це пов’язано з ризиком для них – росіяни атакують протестувальників.

Як раніше писав "Телеграф", у Херсоні загарбники глушать український зв’язок та планують перехід на рублеву зону. При цьому, згідно з картами бойових дій, українські війська стоять у безпосередній близькості від міста і не лише не пропускають загарбника далі, а й атакують його на позиціях у регіоні.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Херсон
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