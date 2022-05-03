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Ситуація на фронті незабаром зміниться: глава Луганщини назвав терміни

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Сергій Гайдай Новина оновлена 03 травня 2022, 17:32
Сергій Гайдай

Кількість боїв може значно збільшитися

Очільник Луганської області Сергій Гайдай заявив, що ситуація на фронті зміниться приблизно через два тижні.

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Про це голова обласної військової адміністрації повідомив під час свого чергового звіту у вівторок, 3 травня.

За словами очільника області, завдяки допомозі Заходу зміни на фронті можуть стати помітними вже за два тижні. Зокрема ці зміни стосуються ситуації у Сєвєродонецьку, який невпинно атакують окупанти.

"Почне змінюватись все десь через 2 тижні. І кількість боїв збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід щодо допомоги нам, ось вони реалізуються протягом двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо в принципі зміни", — поділився своїми передбачення Гайдай.

Також він додав, що в окупованому Луганську лікарня вщент забита понівеченими тілами ліквідованих бойовиків. Більшість із них навіть неможливо упізнати.

"Далі для них буде тільки гірше", — підсумував він.

Ситуація у Луганській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами угорського прем'єра Віктора Орбана, який нібито в курсі подальших дій країни-агресора, війна в Україні може закінчитися 9 травня. Про це він поділився з Папою Римським Франциском, під час їх зустрічі.

Теги:
#Луганськ #Війна #Фронт #Сергій Гайдай
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