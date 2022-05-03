Бандеролі від "Байрактарів": ЗСУ знищили командний пункт окупантів на Зміїному (відео)

Росіяни навіть не зрозуміли, що сталося

У вівторок, 3 травня, на 69-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну ЗСУ показали, як знищують позиції росії на окупованому острові Зміїний.

Відповідне відео опублікувало Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

У ЗСУ наголосили, що зуміли вразити командний пункт окупантів, а також склад боєприпасів.

"Чергове "відвідування" ворожих позицій на Зміїному. Бандеролі від "Байрактарів": адресна доставка на склад БК і в КП", — повідомили у ЗСУ.

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Нагадаємо, саме на острові Зміїний у перші дні війни прозвучала легендарна фраза: "Руський військовий корабель, йди на***". Як виявилося, прикордонник, який послав росіян, залишився живим і повернувся до України після обміну полоненими. 27 квітня ЗСУ вдарили по засобам ППО росіян, які були розміщені на острові. 2 травня біля берегів Зміїного було потоплено два ворожі "Раптори". Російські катери були знищені "Байрактаром".

Раніше повідомлялося, що "Байрактар" блискуче справляється з поставленими завданнями — знищенню техніки окупантів.