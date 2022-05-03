Рус

Під Рівним сталася смертельна ДТП за участю автобуса та бензовозу: безліч загиблих

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
581
Смертельна аварія у Рівненській області Новина оновлена 03 травня 2022, 22:24
Смертельна аварія у Рівненській області

Рух дорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю

У вівторок, 3 травня, на Рівненщині сталася смертельна ДТП, в якій загинуло 16 людей.

Про це повідомляє поліція Рівненської області у Facebook.

Повідомляється, що близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району сталася аварія за участю бензовозу, маршрутного автобуса та легковика. Внаслідок зіткнення транспортні засоби спалахнули.

За попередньою інформацією, загинуло 16 людей, шестеро — поранено. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські із міста Радивилів та Дубенського районного відділу, а також патрульні. Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.

Ситне на карті України
Ситне на карті України

Раніше повідомлялося, що 28 березня росіяни вдарили по інфраструктурі Рівненщини. Ракета поцілила в нафтобазу, сталася масштабна пожежа. 21 березня окупанти вдарили по загальновійськовому полігону на Рівненщині. У середині березня загарбники авіаударом пошкодили телевежу в регіоні.

Теги:
#ДТП #Рівненська область
Небо над Львовом
Україна
росія завдала масованого ракетного удару по Україні: перші подробиці (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Небо над Львовом
росія завдала масованого ракетного удару по Україні: перші подробиці (відео)
Дата публікації
Категорія
Національний банк
Якої інфляції чекати в Україні до кінця року: НБУ дав прогноз
Дата публікації
Категорія
Коксохімічний завод в Авдіївці атакували окупанти
В Авдіївці снаряд росіян влучив в автобус з робочими: багато загиблих та поранених
Дата публікації
Категорія
владимир солов’їв та деніс пушилін
Путінський топ-пропагандист приїхав до Маріуполя: у мережі просять "пару прильотів"
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США