Під Рівним сталася смертельна ДТП за участю автобуса та бензовозу: безліч загиблих

Рух дорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю

У вівторок, 3 травня, на Рівненщині сталася смертельна ДТП, в якій загинуло 16 людей.

Про це повідомляє поліція Рівненської області у Facebook.

Повідомляється, що близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району сталася аварія за участю бензовозу, маршрутного автобуса та легковика. Внаслідок зіткнення транспортні засоби спалахнули.

За попередньою інформацією, загинуло 16 людей, шестеро — поранено. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські із міста Радивилів та Дубенського районного відділу, а також патрульні. Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.

Ситне на карті України

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