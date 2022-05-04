"Найбільша дорожня трагедія за десятиліття": стало відомо, скільки людей загинуло в ДТП на Рівненщині

Потрійна аварія у Дубненському районі забрала життя багатьох людей

Число жертв потрійного ДТП на Рівненщині, яке сталося вдень 3 травня, збільшилося до 27.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей", — написав він.

Водій бензовоза отримав тяжкі травми, але все ж таки вижив.

Попередньо встановлено, що винуватцем пригоди став водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який загинув на місці.

Геращенко вже назвав інцидент "наймасштабнішою трагедією на дорогах України за останнє десятиліття".

Нагадаємо, аварія сталася на трасі Київ-Чоп неподалік села Ситне. Там зіткнулися рейсовий автобус, бензовоз та мікроавтобус, після чого всі три автомобілі спалахнули.

Як повідомлялося раніше, ДТП сталося на тлі масованого ракетного удару по містах у західній та центральній Україні, через які Львів частково залишився без світла. Постраждали й інші області, наприклад, пізніше стало відомо, що ударів було завдано також по Закарпатській та Кіровоградській областях.

А на Донеччині росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Один зі снарядів потрапив у службовий автобус, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, а ще 15 отримали поранення.