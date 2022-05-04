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Зігнали техніку та робітників "за їжу", привезли "наглядача": як розбитий Маріуполь готують до параду на 9 травня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Руїни Маріуполя намагаються "прикрасити" до "параду перемоги" Новина оновлена 04 травня 2022, 13:24
Руїни Маріуполя намагаються "прикрасити" до "параду перемоги"

Найбільш постраждале українське місто хочуть зробити "центром святкування"

У Маріуполі, де росіяни напередодні знову штурмували завод "Азовсталь", почали активно розбирати завали будівель та "утилізувати" тіла загиблих. Напівзруйноване місто хочуть "причепурити" до 9 травня, щоб провести на його вулицях масштабний захід до Дня перемоги та показати, як місцеві "раді" російським "визволителям".

Про це повідомляє пресслужба Генерального управління розвідки Міноборони.

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Маріупольцям "платять" продуктами харчування, змушуючи брати участь у ліквідації завалів. Повідомляється, що насамперед намагаються розчистити центр міста, а також почали розбирати руїни Драматичного театру, де загинули десятки людей. До речі, тіла російські окупанти також збирають по всіх будинках і вивозять із Маріуполя — за містом їх спалюють у пересувних крематоріях.

Для кращого пропагандистського ефекту до Маріуполя приїхав призначений путіним "дивиться" Донбасу — Сергій Кирієнко. Ми вже писали про те, що наразі чиновник займає посаду першого заступника глави адміністрації президента Росії і займається питаннями стосовно ОРДЛО.

"Головне завдання путінського чиновника — підготовка "урочистих заходів" 9 травня. Відомо, що рашисти відмовилися від проведення "свята" в окупованому Донецьку, зокрема імітації "військового параду"", — повідомили у розвідці.

Напіврозбитий Маріуполь хочуть перетворити на "центр урочистостей" — тому так і прискорюють усунення наслідків власних обстрілів. Згодом кремлівські пропагандисти повинні будуть донести до своїх глядачів, наскільки маріупольці вдячні росіянам і готові підтримувати Росії.

Співробітники ГУР вважають, що саме з такою метою у Маріуполі днями побували голова бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, а також один із головних рупорів Кремля Володимир Соловйов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російським загарбникам вдається практично непомітно вивозити сотні тіл загиблих з Маріуполя. Виявилося, що для цього вони використовують вантажівки, якими раніше привозили гуманітарну допомогу для вцілілих місцевих жителів.

Також "Телеграф" повідомляв, як ситуація зі стихійними похованнями на вулицях Маріуполя. За заявами місцевої проукраїнської влади, людей ховали майже в кожному дворі.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Війна #Донбас #Маріуполь #9 травня
Руїни Маріуполя намагаються "прикрасити" до "параду перемоги"
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Зігнали техніку та робітників "за їжу", привезли "наглядача": як розбитий Маріуполь готують до параду на 9 травня
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Руїни Маріуполя намагаються "прикрасити" до "параду перемоги"
Зігнали техніку та робітників "за їжу", привезли "наглядача": як розбитий Маріуполь готують до параду на 9 травня
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