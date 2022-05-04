Життя в окупації. Харківщина: люди без світла та зв’язку, "руський мір" наступає

Всього за 40 км від Борової вже намагаються вводити рублі та "республіканські свята"

Українці активно обговорюють нюанси невеселого життя в окупованих районах Херсонської, Запорізької областей та Донбасу, проте частина Харківщини, на жаль, теж перебуває під контролем окупантів, при цьому більшість мешканців там не мають змоги розповісти про свої біди.

Але дещо про реалії життя у Борівській громаді Харківської області просочилося у мережу.

Борова перейшла під контроль окупантів у середині квітня, і на той момент населений пункт встигли залишити приблизно половина жителів (там мешкало близько 15 тисяч людей). З того часу вже третій тиждень у районі немає світла, мобільного зв’язку, інтернету, газу, є проблеми з водою. Неможливо зняти готівку та розрахуватися картками.

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Деякі аптеки та магазини працюють, але асортимент товарів дуже обмежений. У лікарнях не вистачає ліків для нормалізації тиску та лікування серцево-судинних захворювань, але достатньо інсуліну — його запаси зробили ще до окупації.

В основному доводиться їздити за продуктами в Куп’янськ, Сватове та Старобільськ.

Борова та найближчі до нього населені пункти на карті

Найближчий великий населений пункт, Сватове, знаходиться в 40 км за адмінкордоном Луганської області. Бойовики "ЛНР" взяли над ним контроль ще на початку березня, і на даний момент вже намагаються вводити там рублі, "республіканські свята", а мобільний зв’язок там працює вже тільки від оператора терористів "Лугаком".

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Законна влада Борової вважає, що надалі окупанти хочуть запровадити подібний "руській мір" і в них. Поки що біля них лише перекидається військова техніка, її кількість щодня змінюється.

Хоча боїв у районі зараз не ведеться, мешканців, що евакуювалися, закликають ще не повертатися назад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як російські окупанти намагаються стерти всі сліди України у Мелітополі Запорізької області.