Останній форпост Маріуполя: штурм "Азовсталі" зняли на фото із супутника

Завод бомбардують і обстрілюють багато днів поспіль

Одна з трагічних сторінок війни розгортається в Маріуполі: місто знаходиться в окупації росіян, зацікавлених у переможній картинці, а на завод "Азовсталь", оплот українських захисників, прорвалися вороги.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог намагається заблокувати та знищити українські підрозділи.

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Наступ на "Азовсталь" знову розпочався – за підтримки авіації ворог намагається взяти під контроль територію підприємства.

У мережі з’явилися знімки із супутника території "Азовсталі" від Planet Labs PBC. Вони датовані 4 травня. На них видно наслідки штурму — над територією піднімається дим.

Кругова оборона заводу продовжується вже щонайменше 10 днів, але раніше росіяни штурмували на підступах до підприємства, а тепер увійшли на його територію. Це вдалося за допомогою зрадника серед працівників заводу.

Напередодні до міста приїхав відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. Його мета, ймовірно, у створенні чергової зручної картинки для російського телеглядача.

Тим часом, як писав "Телеграф", озвучили ймовірну кількість загиблих під час авіабомбардування маріупольського драматичного театру — цифра перевищила початкову вдвічі і досягла 600 людей.