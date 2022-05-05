путін — це бабка: у мережі гаряче обговорюють ганебний символ російської агресії

Жінка навіть не розуміла, що відбувається

Одним із символів путінської пропаганди та російської окупації, поряд з латинськими літерами, що використовуються ворогами, та георгіївською стрічкою, стає жінка похилого віку, що вийшла до українських військових з вітанням та червоним прапором. Українські захисники зрозуміли, що жінка через вік уже не може відрізнити ЗСУ від російських загарбників і допомогли їй із продуктами.

Ця тема стала "вірусною" у росії. У багатьох населених пунктах з’явилися панно із зображенням жінки похилого віку, їй навіть почали ставити пам’ятники, щоправда, стоять вони не довго. У Білгороді його прибрали наступного дня після встановлення

Малюнок у Нальчику

Малюнок у Білгороді

Дерев’яна скульптура у Воронежі

Почали пропагувати цей символ і на тимчасово окупованих територіях України.

Використання бабусі у пропагандистських цілях

Встановили такий пам’ятник і у Маріуполі, що лежить у руїнах. Його привезли з Санкт-Петербурга і відкрили в присутності ватажків бойовиків та російських окупантів, назвавши жінку Ганну новим символом Батьківщини-матері. Зазначимо, що пропагандисти не знають навіть де вона живе та її даних.

У мережі вже відреагували на таке використання літньої жінки, яка навіть не розуміла, хто перед нею перебуває. У мережі порівнюють путіна із цією жінкою, яка продовжує жити минулим.

"Поїхавші", "яка перемога, такий і символ" — так коментують пластикову скульптуру в Маріуполі.

"Самі не жили і вам не дамо", — символ російської навали вже стає героєм карикатур.

Карикатура на використання росією літньої жінки у пропаганді

Раніше "Телеграф" вже писав про прихильність у росії до радянського прапора. В окупованому Мелітополі відновлюють радянську символіку і використали червоні полотнища у фарсі на 1 травня. На території окупованої Херсонщини у Генічеську знову поставили пам’ятник радянському вождеві – Леніну.