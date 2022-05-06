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На Київщині прибрали 258 км вулиць, на Сумщині розчистили Тростянець

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Київщині прибрали 258 км вулиць, на Сумщині розчистили Тростянець Новина оновлена 06 травня 2022, 10:27

У звільнених від російських окупантів Київщині, Харківщині та Сумщині активно відновлюють пошкоджені комунікації, ремонтують будинки, розчищають дороги. Про хід ремонтних робіт станом на вечір 5 травня розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його інформацією, в Ірпені у Київській області повернули до газопостачання 41% абонентів. Прибрали 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озери. На 16 тимчасових переправах відновили рух транспорту. Зведення тимчасового мосту триває на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Не зупиняють відновлювальних на Харківщині. Комунальники цілодобово ремонтують пошкоджену інфраструктуру.

"У Харкові відновлено газопостачання 32 квартир. В 7 районах міста зроблено 84 закриття контурів та вікон, 15 ремонтів покрівель. В селі Мала Рогань проведено частину робіт з локалізації пошкоджень газорозподільних систем. У селищі Рогань та місті Дергачі заживлено 50 споживачів. У Чугуєві проведено ремонт мереж водопостачання на вулиці Фортечний узвіз", — поділився Тимошенко.

У всіх районах міста проводять санітарне очищення території. На дорогах Харківщини ліквідують ямковість гарячим асфальтобетоном та струменевим методом.

Паралельно відновлюють інфраструктуру населених пунктів Сумщини. Зокрема, у звільненому Тростянці вже завершили прибирання доріг та вулиць міста, парків, скверів і місць загального користування. Також у місті частково реставрували унікальну пам'ятку архітектури – садибу Круглий двір.

"Відновлювальні роботи з газопостачання тривають в Охтирці, Тростянці та Великописарівській територіальній громаді", — каже заступник керівника ОП.

У селі Пересипки провели внутрішній ремонт і фарбування фасаду адмінбудівлі та перейшли до відновлення пішохідних доріжок.

У селах Князівка, Сахарове, Бояро-Лежачі та Манухівка завершили благоустрій територій, що зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для післявоєнної відбудови населених пунктів планують створити спеціальний довідник.

Теги:
#Інфраструктура #Війна #Відновлення #Кирило Тимошенко
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