Окрім кривавої росії, ще жодна країна світу не визнала "ДНР" і "ЛНР"

У самопроголошених "ЛНР-ДНР" призначили своїх "послів" у російській федерації.

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Як повідомляє прокремлівське медіа "РІА новини", бойовики так званої "Донецької республіки" призначили на посаду "посла" у росії Ольгу Макєєву, яка раніше була "віцеспікером" так званого "парламенту ДНР".

Глава самопроголошеної "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник також призначив "посла" до росії. Ним став його ж радник Родіон Мірошник. "Новий посол" раніше встиг "засвітитися" під час участі у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Окрім того, Мірошник відомий як колишній прессекретар тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича та колишній депутат Луганської облради від "Партії регіонів".

Варто наголосити, що згоду керівництва російської федерації на визнання та присутність у кремлі так званих "послів" із самопроголошених "республік" можна розцінювати як черговий доказ порушення норм міжнародного права та угод.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні кривавий диктатор росії володимир путін прийняв рішення щодо заміни людини, відповідальної за "ЛДНР". Тепер посаду куратора відносин із терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР" обіймає перший заступник глави адміністрації путіна сергій кирієнко.