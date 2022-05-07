Без сліз дивитись неможливо: життя у розбомбленому росіянами Маріуполі показали у документальному фільмі

Місцеві жителі не стримують сліз, коли говорять про те, що росіяни зробили з їх прекрасним містом

Життя у блокадному Маріуполі, який російські окупанти рівняють з землею від самого початку вторгнення в Україну, показали у документальному фільмі з промовистою назвою "Маріуполь.Хроніки пекла".

Його можна переглянути на офіційному Youtube-каналі.

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Героями стрічки стали маріупольці, які багато тижнів жили під обстрілами окупантів й стали свідками їх злочинів проти людства. З-поміж них є ті, хто вижив під час бомбардування драмтеатру, свідки обстрілу пологового будинку у Маріуполі та інших фактів геноциду українців. Цим людям вдалося евакуюватися з міста, однак у їх пам'яті назавжди закарбувалися жахи війни.

Ось що кажуть мешканці:

"Я не впевнена, що там розібрані всі завали. Люди просто зараз продовжують помирати. Просто зараз їхні тіла залишаються на вулицях".

"Це кладовище у прямому сенсі цього слова. Не братня могила, а кладовище, тому що по вулицях, по дворах скрізь могили. Це ті, кому пощастило, кого поховали. Люди лежать просто так. Ми не знаємо, скільки літніх людей померло вдома"

"Ми знаємо, що від початку березня на день було 5-6 самогубств. Люди викидалися у вікна, бо була безнадійність, безвихідь, відсутність ліків, стрес, істерія".

І це лише частина моторошних подій з Маріуполя, які довелося пережити мешканцям колись процвітаючого та мальовничого міста на березі Азовського моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі після безперервних обстрілів і бомбардувань вже майже не залишилося цілих будівель, а саме місто через два місяці вторгнення виглядає неживим і апокаліптичним.

Водночас ЗМІ дізналися, що врятувати місто намагався навіть Папа Римський, однак кривавий диктатор володимир путін відмовився йти йому на поступки.