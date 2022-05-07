Без сліз дивитись неможливо: життя у розбомбленому росіянами Маріуполі показали у документальному фільмі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 13
Місцеві жителі не стримують сліз, коли говорять про те, що росіяни зробили з їх прекрасним містом
Життя у блокадному Маріуполі, який російські окупанти рівняють з землею від самого початку вторгнення в Україну, показали у документальному фільмі з промовистою назвою "Маріуполь.Хроніки пекла".
Його можна переглянути на офіційному Youtube-каналі.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
Героями стрічки стали маріупольці, які багато тижнів жили під обстрілами окупантів й стали свідками їх злочинів проти людства. З-поміж них є ті, хто вижив під час бомбардування драмтеатру, свідки обстрілу пологового будинку у Маріуполі та інших фактів геноциду українців. Цим людям вдалося евакуюватися з міста, однак у їх пам'яті назавжди закарбувалися жахи війни.
Ось що кажуть мешканці:
- "Я не впевнена, що там розібрані всі завали. Люди просто зараз продовжують помирати. Просто зараз їхні тіла залишаються на вулицях".
- "Це кладовище у прямому сенсі цього слова. Не братня могила, а кладовище, тому що по вулицях, по дворах скрізь могили. Це ті, кому пощастило, кого поховали. Люди лежать просто так. Ми не знаємо, скільки літніх людей померло вдома"
- "Ми знаємо, що від початку березня на день було 5-6 самогубств. Люди викидалися у вікна, бо була безнадійність, безвихідь, відсутність ліків, стрес, істерія".
І це лише частина моторошних подій з Маріуполя, які довелося пережити мешканцям колись процвітаючого та мальовничого міста на березі Азовського моря.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі після безперервних обстрілів і бомбардувань вже майже не залишилося цілих будівель, а саме місто через два місяці вторгнення виглядає неживим і апокаліптичним.
Водночас ЗМІ дізналися, що врятувати місто намагався навіть Папа Римський, однак кривавий диктатор володимир путін відмовився йти йому на поступки.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-