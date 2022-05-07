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Без сліз дивитись неможливо: життя у розбомбленому росіянами Маріуполі показали у документальному фільмі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Життя у Маріуполі розділилося на до та після Новина оновлена 07 травня 2022, 00:51
Життя у Маріуполі розділилося на до та після

Місцеві жителі не стримують сліз, коли говорять про те, що росіяни зробили з їх прекрасним містом

Життя у блокадному Маріуполі, який російські окупанти рівняють з землею від самого початку вторгнення в Україну, показали у документальному фільмі з промовистою назвою "Маріуполь.Хроніки пекла".

Його можна переглянути на офіційному Youtube-каналі.

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Героями стрічки стали маріупольці, які багато тижнів жили під обстрілами окупантів й стали свідками їх злочинів проти людства. З-поміж них є ті, хто вижив під час бомбардування драмтеатру, свідки обстрілу пологового будинку у Маріуполі та інших фактів геноциду українців. Цим людям вдалося евакуюватися з міста, однак у їх пам'яті назавжди закарбувалися жахи війни.

Ось що кажуть мешканці:

  • "Я не впевнена, що там розібрані всі завали. Люди просто зараз продовжують помирати. Просто зараз їхні тіла залишаються на вулицях".
  • "Це кладовище у прямому сенсі цього слова. Не братня могила, а кладовище, тому що по вулицях, по дворах скрізь могили. Це ті, кому пощастило, кого поховали. Люди лежать просто так. Ми не знаємо, скільки літніх людей померло вдома"
  • "Ми знаємо, що від початку березня на день було 5-6 самогубств. Люди викидалися у вікна, бо була безнадійність, безвихідь, відсутність ліків, стрес, істерія".

І це лише частина моторошних подій з Маріуполя, які довелося пережити мешканцям колись процвітаючого та мальовничого міста на березі Азовського моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі після безперервних обстрілів і бомбардувань вже майже не залишилося цілих будівель, а саме місто через два місяці вторгнення виглядає неживим і апокаліптичним.

Водночас ЗМІ дізналися, що врятувати місто намагався навіть Папа Римський, однак кривавий диктатор володимир путін відмовився йти йому на поступки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Документальний фільм
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