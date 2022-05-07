На Харківщині прямим влучанням російської ракети знищено музей великого українця (фото)

Армія росії продовжує знищувати українську інфраструктуру та вбивати мирних людей

Уночі на 7 травня окупанти знищили єдиний цінний об'єкт у селі Сковородинівка Харківської області — музей всесвітньо відомого філософа Григорія Саввича Сковороди.

Карта, з позначкою села, де розташований музей Сковороди

Як повідомляють у пресцентрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини, в результаті потрапляння ворожого снаряду у дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь поширився на всю територію літературно-меморіального музею, охопивши всі його приміщення.

Пожежа у музеї Сковороди на Харківщині

За словами очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, в результаті обстрілу нацистської армії росії поранення отримав 35-річний працівник музею, який уночі охороняв приміщення музею, — пише "Суспільне Новини".

Бійці ДСНС упродовж кілько годин ліквідовували наслідки обстрілу окупантів

Чоловіка витягли з-під завалів з травмою ноги та госпіталізували до медичного закладу.

Музей Сковороди на Харківщині знищений внаслідок російського обстрілу

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька днів тому у Харківській області російські окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів, де перебували українські біженці. На місці ворожого обстрілу було знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа.