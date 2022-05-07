ЗСУ відправили ще один катер рф слідом за російським кораблем: ефектне відео

Українці продовжують вибивати ворога зі своїх земель

Бійці Збройних сил України, які невпинно стоять на обороні держави вже 73 день поспіль, прицільно знищено десантний катер росії в акваторії Чорного моря. російський човник стояв "припаркований" в районі славнозвісного острова Зміїний.

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Ефектне відео знищення катера окупантів у суботу, 7 травня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднило Оперативне командування "Південь".

"Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків…Зміїний — не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю і масштабах. Він був одним зі знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", — йдеться в тексті повідомлення.

Нова захоплююча серія українського серіалу "Зміїний" від наших захисників

Як пише видання "Думская", українським військовим аналітикам вдалося ідентифікувати плавзасіб, який знищили захисники України. Ним виявився високошвидкісний десантний катер проєкту 21820 "Дюгонь". Катер перебував озброєнні ворожого флоту у складі Каспійської флотилії.

Пізніше інформацію щодо підбиття катеру рф прокоментував український журналіст Андрій Клименко, відмітивши один цікавий факт:

"А ось в такого сьогодні на Зміїному точно влучили. Цікавий сам факт, навіщо він там був. Тільки для Дуная або для лиманів…The Serna class, Russian designation Project 11770 (Десантний катер проєкту 11770 "Серна")", — йдеться в тексті публікації.

Десантний катер проєкту 11770 "Серна"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чорному морі неподалік острова Зміїного спалахнув російський фрегат. На борту плавзасобу з невідомих поки що причин стався потужний вибух, після чого катер загорівся. Офіційної інформації щодо кількості постраждалих окупантів у Міноборони рф не оприлюднили.