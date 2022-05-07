ЗСУ відправили ще один катер рф слідом за російським кораблем: ефектне відео
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- 2011
Українці продовжують вибивати ворога зі своїх земель
Бійці Збройних сил України, які невпинно стоять на обороні держави вже 73 день поспіль, прицільно знищено десантний катер росії в акваторії Чорного моря. російський човник стояв "припаркований" в районі славнозвісного острова Зміїний.
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Ефектне відео знищення катера окупантів у суботу, 7 травня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднило Оперативне командування "Південь".
"Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків…Зміїний — не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю і масштабах. Він був одним зі знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", — йдеться в тексті повідомлення.
Як пише видання "Думская", українським військовим аналітикам вдалося ідентифікувати плавзасіб, який знищили захисники України. Ним виявився високошвидкісний десантний катер проєкту 21820 "Дюгонь". Катер перебував озброєнні ворожого флоту у складі Каспійської флотилії.
Пізніше інформацію щодо підбиття катеру рф прокоментував український журналіст Андрій Клименко, відмітивши один цікавий факт:
"А ось в такого сьогодні на Зміїному точно влучили. Цікавий сам факт, навіщо він там був. Тільки для Дуная або для лиманів…The Serna class, Russian designation Project 11770 (Десантний катер проєкту 11770 "Серна")", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чорному морі неподалік острова Зміїного спалахнув російський фрегат. На борту плавзасобу з невідомих поки що причин стався потужний вибух, після чого катер загорівся. Офіційної інформації щодо кількості постраждалих окупантів у Міноборони рф не оприлюднили.
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