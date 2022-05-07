Життя в окупації. Кам’янка, Ізюм: комбікорм замість їжі, сіль по 100 гривень і примусова "евакуація" в рф

На умовах анонімності місцева мешканка розповіла "Телеграфу", як живеться селу Кам’янка та місту Ізюм у Харківській області під гнітом окупації.

В Ізюмі Харківської області з кінця березня тисячі українців живуть під окупацією. Село Кам’янка, що за кілька кілометрів від міста, так само тимчасово не під контролем України. Про те, що відбувається в окупованих росією Кам’янці та Ізюмі "Телеграфу" розповіла мешканка Кам’янки, якій вдалося виїхати до безпечнішого регіону країни. З метою безпеки дівчина попросила не називати її імені.

У селі Кам’янка, згідно з відкритими джерелами, до початку бойових дій проживало близько 1200 осіб. Війна прийшла сюди в березні, коли вперше прилетів "привіт" від російських військових на одну з вулиць.

"Перший приліт у Кам’янці був 1 березня. Тоді вперше пропав мобільний зв’язок. Далі місто та моє село почали громити авіацією. Ми залишилися без світла. Пощастило тим, у кого пічний опалення, на дровах абияк вдавалося готувати їжу", — розповідає дівчина. .

У той час як в Ізюмі, розповідає дівчина про своїх близьких, з харчуванням було дуже проблематично.

"Мої родичі були в бомбосховищі в Ізюмі. Люди там уже запарювали комбікорм і їли його, вже просто не було чого їсти", — зазначила наша співрозмовниця.

Кам’янка та Ізюм на карті

Дівчина каже, що й Кам’янку, й Ізюм російська авіація просто знищувала. Родина нашої співрозмовниця залишилася без дому.

"У мій будинок було два прильоти. Перший раз потрапило в двір, у гараж, і вибуховою хвилею знесло дах і частину стіни. Вдруге було пряме влучення: зсередини все вигоріло. Ще в моєму селі дуже постраждали школа, храм", — розповіла мешканка Кам’янки.

Вона зазначає, що вежу стільникового зв’язку зруйнували, мовляв, щоб ніхто не доносив інформацію про реальний стан справ.

Зруйнована школа у Кам’янці. Скріншот

При в’їзді до Кам’янки. Скріншот

Додамо, що руйнування будинку культури, школи та інших будівель у Кам’янці сталися через обстріл російськими військовими ще на початку війни. Проте щойно окупанти зайняли Ізюм та Кам’янку, почали видавати фейки про те, що нібито населені пункти постраждали від українських сил. У мережі розкрили один із неправдивих сюжетів росіян.

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Як розповіла дівчина, вже під час війни в її родині сталося горе – померла прабабуся. Ховати її довелося під звуки "градів", а організувати похорон було складно через обстріли: навіть труну привезти вдалося з труднощами.

Наша співрозмовниця зуміла виїхати в безпечніше місце через кілька тижнів після загострення у Кам’янці. Але не всі мешканці змогли евакуюватися. А деякі українці не з власної волі опинилися в росії.

"Одного разу росіяни зібрали всіх, хто був у селі, й сказали: у ніч із сьогодні на завтра буде масивний обстріл, або ви виїжджаєте самі, куди можете вибратися, або ми вас вивозимо на територію росії. Як такий вибір надали, але потім людей, які відмовилися виїхати, вивозили насильно. Деякі родичі досі шукають близьких. Дуже багато було лежачих, які навіть не знали про ці збори", — розповіла мешканка Кам’янки.

Додамо, що підтверджують ці слова й матеріали російських медіа про "порятунок біженців" — мешканців Ізюма.

Російські медіа активно розповідають про "евакуацію" біженців, упускаючи інформацію про фільтраційні табори для українців

Ізюм під окупацією: сіль по 100 гривень і "новий" мер

Місто Ізюм, стратегічно важливе через своє розташування для окупантів, постраждало дуже сильно. Вже на початку березня було розбито лікарню і дуже зруйновано центр міста. За даними нашого джерела, територію Ізюму зараз зайняли бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР", а також чеченці.

Дівчина розповіла про ситуацію, коли в середині квітня її родич вибрався в Ізюм до близьких: віз гуманітарку і хотів евакуювати близьку людину.

"Військові йому сказали, що ще раз побачимо на такій машині (а в нього дизельна) — заберемо. Крім того, у нього тоновані вікна, тому пригрозили, що їх "у кращому разі" розіб’ють. Особливо ніхто не церемонився: у лоб сказали, що не влаштовує. А коли він пересувався містом, завозячи допомогу близьким, його зупинили чеченці. Дуло — на лобове скло. Й кажуть, мовляв, хочеш жити – вмотуй звідси, дуже підозрілий", – описала ситуацію дівчина.

За інформацією нашої співрозмовниці, з харчуванням ситуація в Ізюмі та окупованих селищах поблизу напружена. За її словами, деякі поставки йдуть від росії, але ціни надхмарні. Наприклад, за її даними, пачка солі в Ізюмі коштує 100 гривень.

"А ось ситуація з ліками взагалі жахлива. Якщо їжа хоч якась є, то медикаментів – немає", — додала вона.

В Ізюмі російські військові встановили свою владу, обравши "кандидата" із місцевих жителів. Як розповіла дівчина, він завжди відрізнявся проросійськими поглядами. РосЗМІ вже видають сюжети з інтерв’ю "нового мера" Ізюма.

Проте місто продовжує жити в окупації. В Ізюмі працюють комунальники, триває прибирання міста, а в деяких районах навіть з’являється світло та газ.

"Мародерів, яких ловлять, змушують розбирати завали і прибирати місто. Люди мародерять дуже сильно, виживає кожен, хто як може", — зазначила дівчина.

Дороги між селищами в Ізюмському районі дуже розбиті. За словами мешканки, на в’їзд окупанти можуть пустити людей, але попереджають: "якщо смертник – в’їжджай". Тоді як виїхати безпосередньо із Ізюму на підконтрольну територію України зараз неможливо: мешканців не пропускають.

Зазначимо, що й сам обласний центр – Харків – постраждав від рук російських загарбників. У місті зруйновано багато будинків, а одним із найбільш постраждалих став район Північної Салтівки. Обстріли житлового масиву не припиняються до цього дня.

Нагадаємо, в селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували та вбили місцевих жителів. Спалені тіла чоловіка й жінки знайшли у підвалі одного з будинків.

Днями Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українська армія розпочала контрнаступальні дії на Харківському напрямку у бік Ізюму. І справді, частину населених пунктів уже вдалося звільнити.