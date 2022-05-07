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Усі жінки та діти евакуйовані з "Азовсталі": заява Верещук

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ірина Верещук Новина оновлена 07 травня 2022, 19:22
Ірина Верещук

У суботу, 7 травня, з "Азовсталі" в Маріуполі було евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наказ Президента виконано: усі жінки, діти та літні люди з Азовсталі евакуйовані. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", — написала Верещук.

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#Маріуполь
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Усі жінки та діти евакуйовані з "Азовсталі": заява Верещук
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Усі жінки та діти евакуйовані з "Азовсталі": заява Верещук
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