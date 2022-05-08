Арестович назвав 3 причини, чому Україна не б’є по Кримському мосту

18-кілометровий міст від окупованого півострова відкрили ще 2018 року

Одна з найгарячіших тем напередодні 9 травня в Україні — Кримський міст. Ще наприкінці квітня секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що якщо буде можливість, Україна піде на це. У мережі навіть запустили зворотний відлік до падіння мосту, який закінчується саме у понеділок, 9 травня.

В ефірі з Марком Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович розмірковував про те, чи може Україна вдарити Кримським мостом.

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"Це була б велика і смачна дія, але одне питання — чим?", — Арестович нагадав, що Україна не має достатнього озброєння, яке могло б зруйнувати міст.

Також навколо об’єкта чергують дві бригади ППО (протиповітряної оборони), радіоелектронної боротьби. Та й саме завдання – непросте. "Ракетою по мосту — це дуже складна історія", оскільки ракета летить здалеку і може знищити лише кілька метрів з краю. Також у конструкцію вже закладено стійкість до подібних ударів.

Арестович також пояснив, до чого гіпотетично може призвести руйнація навіть невеликої частини мосту, наприклад пари прольотів. Це основна лінія постачання для військових росії, які окупували частину Херсонської та Запорізької областей. "Ці угруповання якийсь час протримаються на складських запасах, але потім стане дуже сумно", — сказав радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що у путіна у відповідь на слова Данилова про Кримський міст вибухнули гнівною тирадою. При цьому військові експерти вважають, що це може призвести до загострення на фронті. Тим часом на полях битв українські захисники все більше просуваються на схід, відтісняючи російських окупантів від Харкова. Про це свідчать карти бойових дій.