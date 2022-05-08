ЗСУ на Донбасі здійснили тактичний відступ: Гайдай назвав причину

Воїни вирушили на заздалегідь підготовлені позиції

Українські військові були змушені відступити на одному із напрямків у Луганській області. Підпустити ворога ближче ризикнули у Попасній, яка жорстоко обстрілюється російськими окупантами від початку повномасштабного вторгнення.

Про ситуацію у регіоні розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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За словами чиновника, міська інфраструктура Попасної страждала від "навали" російських солдатів усі два місяці війни. Через те, що в населеному пункті дуже багато зруйнованих будівель, вести бої тут стало дуже складно та небезпечно.

"Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь", — наголосив Гайдай.

Зараз ситуація на карті виглядає так

Адекватний тактичний крок наших військових російські окупанти одразу ж поспішили представити, як одну зі своїх "великих перемог" на Донбасі. При цьому вони замовчують власні величезні втрати.

Як розповів Сергій Гайдай, інформатори з Луганська повідомляють, що місцева лікарня забита тілами російських солдатів, а також "двохсотими" окупантами. Втім, у "молодій республіці" критично не вистачає необхідних ліків, тому чимало поранених зрештою поповнять лави померлих.

Нагадаємо, що із загальною картиною того, що відбувається на фронті, можна ознайомитися завдяки свіжим картам бойових дій в Україні. Ми розповідали, що на Харківському напрямку ворогом повільно, але впевнено відтісняють до кордону.

Тим часом ворог вирішив "нагадати" про себе на півдні та поступово тисне на Одещину.