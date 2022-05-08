Розблокування "Азовсталі": Подоляк відповів на критику бійців "Азова"

Ця тема обговорюється з усіма міжнародними партнерами

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на критику влади з боку бійців полку "Азов", зазначивши, що зараз робиться все для того, аби визволити з маріупольської "Азовсталі" усіх цивільних та військових українців.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на Офіс президента.

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За словами Подоляка, всі гарячі точки в Україні, де йдуть активні бойові дії, знаходяться у фокусі уваги Офісу президента. Це ж стосується й маріупольського заводу "Азовсталь".

"Бійці "Азову", які утримують оборону на заводі "Азовсталь" — це герої сьогодення. Говорю про це без пафосу та без вагань, у нас із хлопцями були дуже відверті розмови. Особисто в мене в тому числі. Не все, безумовно, можна оприлюднювати. Наразі ми знаходимося в постійній комунікації. І я повністю розумію їх емоційний стан — для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання Азовсталі", — зазначив радник голови ОП.

Він додав, що кожна з розмов президента України Володимира Зеленського з міжнародними партнерами починається і закінчується темою "Азовсталі" — прораховуються всі формули та формати, які тільки можливі.

Щодо евакуації людей з заводу "Азовсталь" — Подоляк зазначив, що за посередництва ООН та ОП вдалося домовитися й організувати вивезення жінок, дітей, людей похилого віку, які ховалися у сховищах підприємства. Також не обійшлося без допомоги бійців "Азовсталі", які супроводжували цивільних. Стосовно військовослужбовців, які там перебувають, то в ОП додали, що роблять все, щоб їх врятувати.

Подоляк наголосив, що українцям слід об'єднатися й скерувати всі звернення на західні країни, світових лідерів та міжнародні організації, аби ті тисли на російську сторону і закликали її до гуманізму.

"Що стосується питання військової деблокади Маріуполя — це виключна компетенція Збройних сил України. Якби була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом — вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом суспільного обговорення", — резюмував радник голови Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що командир "Азова" Денис Прокопенко видав гучні подробиці про командира 36 бригади морпіхів, зазначивши, що блокади Маріуполя та заводу "Азовсталь" можна було б уникнути.