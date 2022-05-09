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Відкрито проїзд дорогою Київ – Іванків - Овруч у реверсному режимі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Відкрито проїзд дорогою Київ – Іванків - Овруч у реверсному режимі Новина оновлена 09 травня 2022, 12:45

На Житомирщині відкрили ще один тимчасовий проїзд. Завершені роботи з влаштування тимчасової переправи на автомобільній дорозі Р-02 Київ — Іванків – Овруч, повідомляє Служба автомобільних доріг Житомирської області.

У відомстві уточнили, що рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.

"Тимчасовий проїзд відіграє важливе значення для місцевого населення. Це найкоротший шлях для завезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади.

Проїзд влаштований поблизу зруйнованого вибухами війни мосту", — зазначено у дописі.

У Житомирському автодорі нагадують, що діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут, біля мосту, що був зруйнований внаслідок вибухів, влаштовано тимчасовий проїзд. Можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, сполучення Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі, дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Теги:
#Дороги #Укравтодор #Житомирщина #Кубрак
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