Відкрито проїзд дорогою Київ – Іванків - Овруч у реверсному режимі

На Житомирщині відкрили ще один тимчасовий проїзд. Завершені роботи з влаштування тимчасової переправи на автомобільній дорозі Р-02 Київ — Іванків – Овруч, повідомляє Служба автомобільних доріг Житомирської області.

У відомстві уточнили, що рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.

"Тимчасовий проїзд відіграє важливе значення для місцевого населення. Це найкоротший шлях для завезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади.

Проїзд влаштований поблизу зруйнованого вибухами війни мосту", — зазначено у дописі.

У Житомирському автодорі нагадують, що діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут, біля мосту, що був зруйнований внаслідок вибухів, влаштовано тимчасовий проїзд. Можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, сполучення Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі, дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.