Відкрито проїзд дорогою Київ – Іванків - Овруч у реверсному режимі
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На Житомирщині відкрили ще один тимчасовий проїзд. Завершені роботи з влаштування тимчасової переправи на автомобільній дорозі Р-02 Київ — Іванків – Овруч, повідомляє Служба автомобільних доріг Житомирської області.
У відомстві уточнили, що рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.
"Тимчасовий проїзд відіграє важливе значення для місцевого населення. Це найкоротший шлях для завезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади.
Проїзд влаштований поблизу зруйнованого вибухами війни мосту", — зазначено у дописі.
У Житомирському автодорі нагадують, що діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут, біля мосту, що був зруйнований внаслідок вибухів, влаштовано тимчасовий проїзд. Можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту.
Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, сполучення Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі, дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
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