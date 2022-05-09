Історія "тітки-суп", врятованої з Маріуполя: "Діти малювали їжу, а вона її готувала" (відео)
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Навіть у вкрай складних умовах, коли життя стає виживанням, жінка не полишила оптимізму
З тимчасово окупованого Маріуполя, де з перших днів війни з росією тривають кровопролитні бої, евакуювали місцеву жительку Наталію. Спільно зі своїм чоловіком вона упродовж понад двох місяців ховалася від обстрілів російських окупантів у бомбосховищах металургійного комбінату "Азовсталь". Жінка увесь час готувала їжу для тих, хто намагався вижити у сховищах заводу.
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Як повідомляють у пресцентрі Маріупольської міської ради, маленькі маріупольці, яким важко було запам'ятати ім'я "годувальниці", називали її просто — "тітка-суп". Разом із жінкою вони малювали смаколики з мирного життя. А потім Наталя намагалася втілити у життя "картинку" з наявних продуктів. Так тісто на воді та консерви ставало для них найсмачнішою у світі піцою.
"Що за сила у цих прекрасних людях? Війна навколо смерті бомби скидають щохвилини, а вони продовжують боротися за життя, вірити в краще та дарувати одне одному кохання", — йдеться в тексті публікації.
Варто нагадати, що станом на сьогоднішній день на території "Азовсталі" все ще знаходяться військові полку "Азов", які не здаються та борються з російськими окупантами до кінця.
Раніше "Телеграф" розповідав історію родини, яку евакуювали з "Азовсталі", що понад два місяці перебуває під систематичними обстрілами росіян. Ще у 2014-му сім'я втратила будинок у Донецьку, а тепер позбулася житла ще й у Маріуполі.
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