Колектив Маріупольського драмтеатру виступатиме на сцені в Ужгороді – Кириленко

Відтепер трупа Маріупольського драматичного театру, будівлю якого знищили ворожі війська, виступатиме на сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру, що розташований в Ужгороді.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни знищили будівлю Драмтеатру в Маріуполі, але сам театр продовжує жити! Розкиданий по всій країні та по закордонах колектив маріупольського театру, переживши блокаду та знищення міста, тепер має свій тимчасовий прихисток", – пише він.

За його словами, маріупольський колектив зможе виступати на сцені драматичного театру в Ужгороді стільки, скільки буде потрібно.

Голова Донецької обласної адміністрації подякував своєму закарпатському колезі Віктору Микиті та ужгородським театралам за підтримку театралів Маріуполя.

"Взаємодопомога серед українців навіть найвіддаленіших регіонів – це те, що завжди нас рятуватиме, і чого ніколи не збагне росія. Разом ми збережемо нашу культуру і неодмінно повернемо свій театр додому!", – підкреслив Кириленко.